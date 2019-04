Bí mật kỳ lạ ẩn sau 7 bức họa “ma ám“

1. The Isleworth Mona Lisa

Hầu hết mọi người đến viếng thăm bảo tàng Louvre ở Pháp chỉ để được chiêm ngưỡng bức họa "ma ám" này. Bức tranh về nàng Mona Lisa không hề xa lạ với bất kỳ ai trên thế giới, tác phẩm nổi tiếng của Leonardo da Vinci vẫn còn nhiều bí ẩn chưa thể khám phá cho tới ngày nay. Một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất, đó là hội chứng được gọi với cái tên Stendhal. Hội chứng Stendhal khiến người xem bức ảnh bị ảo giác, như là họ đang sống ở bên trong bức tranh, ảo giác thậm chí tạo tâm lý tự vẫn.



Và còn một phiên bản khác của bức tranh Mona Lisa, được cho rằng cũng là bức vẽ dưới bàn tay của Leonardo da Vinci, thậm trí bức này còn được vẽ sớm hơn vài năm. Bức tranh này được tìm thấy trong một bộ sưu tập cá nhân vào khoảng một thế kỷ trước, ngày nay nó được quản lý bởi bảo tàng Prado, Madrid, Tây Ban Nha. Hy vọng bức tranh này sẽ giúp giải đáp các bí ẩn về nàng Mona Lisa. 2. The Stagecraft

Họa sĩ Laura P. vẽ bức tranh này từ một bức ảnh chụp của James Kidd. Và James Kidd khẳng định rằng, khi chụp bức ảnh, không hề có người đàn ông xuất hiện ở bên trái tấm hình, người đàn ông này đột ngột hiện ra sau khi bức ảnh được rửa.

Bức tranh sau này bị cho là ma ám, nó thường xuyên xoay ngược lên một cách bất thường dù không ai động vào, và gây ra nhiều hiện tượng siêu nhiên ghê rợn buộc người ta phải đốt nó. 3. The Crying Boy (Tạm dịch: Cậu bé khóc)

Họa sĩ người Ý, Bruno Amadio đã vẽ 65 phiên bản của bức tranh cậu bé khóc và bán nó cho các du khách sau Chiến tranh thế giới II. Bức tranh này được cho là bị nguyền rủa ở một số khu vực tại Anh Quốc. Truyền thuyết kể lại rằng, tác giả bức tranh đã đốt một que diêm vào trước mắt cậu bé để khiến cậu phải khóc trước khi vẽ bức tranh. Cho đến thời điểm này, bản in của bức tranh Cậu bé khóc được tìm thấy trong hơn 50 vụ cháy trên toàn nước Anh. 4. The Rokeby Venus

Bản thân bức tranh này đã là một bí ẩn, vì khuôn mặt phản chiếu trên gương của thần Vệ Nữ không hề xinh đẹp và thánh thiện như người ta thường tưởng tượng. Bức tranh này cũng chứa một vài sức mạnh siêu nhiên bí ẩn. Tất cả chủ nhân của bức tranh này đều bị tai ương theo đuổi, và đều cố gắng vứt bức tranh đi. Vào đầu thế kỷ 20, bức tranh được để tại thư viện quốc gia London, và tiếp tục gây ra nhiều điều kỳ lạ tại đây, tới năm 1914, một nhà hoạt động nữ quyền đã đâm bức tranh này bằng 5 nhát dao mổ thịt, và từ đó tới nay, lời nguyền của bức tranh hoàn toàn chấm dứt. 5. The Rain Woman (Tạm dịch: Người phụ nữ mưa)

Người phụ nữ mưa được vẽ bởi nghệ sĩ Ukraina Svetlana Telets là một hình ảnh rất lạ. Bức tranh được vẽ chỉ trong 5 tiếng đồng hồ, và nữ họa sĩ đinh ninh rằng, bàn tay của cô đã bị ai đó điều khiển để vẽ lên nó. Tất cả những người từng mua bức tranh đều kể lại rằng, họ gặp phải cảm giác lo lắng, bồn chồn, mất ngủ và tin rằng luôn có ai đó đang theo dõi mình. 6. Chân dung Bernardo de Galvez

Khách sạn Galvez ở Mỹ là địa điểm hấp dẫn với những người yêu truyện ma, kinh di. Tại đây, bức tranh mang tên "Chân dung Bernardo de Galvez" trở thành đề tài bàn tán xôn xao của mọi người khi gây ra nhiều hiện tượng khó giải thích. Nhiều người cho rằng họ luôn thấy đôi mắt trong bức tranh dõi theo mình, cho dù họ đang di chuyển đến góc nhìn nào của bức tranh. Và kỳ lạ, hình ảnh chụp bức chân dung luôn luôn bị xóa hoặc không hoàn hảo. 7. The Hands Resist Him

Bill Stoneham, tác giả của bức anh nói rằng, ông vẽ bức tranh này dựa trên những ký ức trong tuổi thơ của mình. Đã có nhiều tuyên bố rằng, bức tranh này bị ám, chủ sở hữu kể rằng, vào buổi đêm, họ thấy những đứa trẻ trong bức tranh di chuyển và đánh nhau. Nhiều người cho rằng, bức tranh khiến mình bị đau đầu, lo lắng và bồn chồn.

1. The Isleworth Mona Lisa

Hầu hết mọi người đến viếng thăm bảo tàng Louvre ở Pháp chỉ để được chiêm ngưỡng bức họa "ma ám " này. Bức tranh về nàng Mona Lisa không hề xa lạ với bất kỳ ai trên thế giới, tác phẩm nổi tiếng của Leonardo da Vinci vẫn còn nhiều bí ẩn chưa thể khám phá cho tới ngày nay. Một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất, đó là hội chứng được gọi với cái tên Stendhal. Hội chứng Stendhal khiến người xem bức ảnh bị ảo giác, như là họ đang sống ở bên trong bức tranh, ảo giác thậm chí tạo tâm lý tự vẫn.



Và còn một phiên bản khác của bức tranh Mona Lisa, được cho rằng cũng là bức vẽ dưới bàn tay của Leonardo da Vinci, thậm trí bức này còn được vẽ sớm hơn vài năm. Bức tranh này được tìm thấy trong một bộ sưu tập cá nhân vào khoảng một thế kỷ trước, ngày nay nó được quản lý bởi bảo tàng Prado, Madrid, Tây Ban Nha. Hy vọng bức tranh này sẽ giúp giải đáp các bí ẩn về nàng Mona Lisa. 2. The Stagecraft

Họa sĩ Laura P. vẽ bức tranh này từ một bức ảnh chụp của James Kidd. Và James Kidd khẳng định rằng, khi chụp bức ảnh, không hề có người đàn ông xuất hiện ở bên trái tấm hình, người đàn ông này đột ngột hiện ra sau khi bức ảnh được rửa.

Bức tranh sau này bị cho là ma ám, nó thường xuyên xoay ngược lên một cách bất thường dù không ai động vào, và gây ra nhiều hiện tượng siêu nhiên ghê rợn buộc người ta phải đốt nó. 3. The Crying Boy (Tạm dịch: Cậu bé khóc)

Họa sĩ người Ý, Bruno Amadio đã vẽ 65 phiên bản của bức tranh cậu bé khóc và bán nó cho các du khách sau Chiến tranh thế giới II. Bức tranh này được cho là bị nguyền rủa ở một số khu vực tại Anh Quốc. Truyền thuyết kể lại rằng, tác giả bức tranh đã đốt một que diêm vào trước mắt cậu bé để khiến cậu phải khóc trước khi vẽ bức tranh. Cho đến thời điểm này, bản in của bức tranh Cậu bé khóc được tìm thấy trong hơn 50 vụ cháy trên toàn nước Anh. 4. The Rokeby Venus

Bản thân bức tranh này đã là một bí ẩn, vì khuôn mặt phản chiếu trên gương của thần Vệ Nữ không hề xinh đẹp và thánh thiện như người ta thường tưởng tượng. Bức tranh này cũng chứa một vài sức mạnh siêu nhiên bí ẩn. Tất cả chủ nhân của bức tranh này đều bị tai ương theo đuổi, và đều cố gắng vứt bức tranh đi. Vào đầu thế kỷ 20, bức tranh được để tại thư viện quốc gia London, và tiếp tục gây ra nhiều điều kỳ lạ tại đây, tới năm 1914, một nhà hoạt động nữ quyền đã đâm bức tranh này bằng 5 nhát dao mổ thịt, và từ đó tới nay, lời nguyền của bức tranh hoàn toàn chấm dứt. 5. The Rain Woman (Tạm dịch: Người phụ nữ mưa)

Người phụ nữ mưa được vẽ bởi nghệ sĩ Ukraina Svetlana Telets là một hình ảnh rất lạ. Bức tranh được vẽ chỉ trong 5 tiếng đồng hồ, và nữ họa sĩ đinh ninh rằng, bàn tay của cô đã bị ai đó điều khiển để vẽ lên nó. Tất cả những người từng mua bức tranh đều kể lại rằng, họ gặp phải cảm giác lo lắng, bồn chồn, mất ngủ và tin rằng luôn có ai đó đang theo dõi mình. 6. Chân dung Bernardo de Galvez

Khách sạn Galvez ở Mỹ là địa điểm hấp dẫn với những người yêu truyện ma, kinh di. Tại đây, bức tranh mang tên "Chân dung Bernardo de Galvez" trở thành đề tài bàn tán xôn xao của mọi người khi gây ra nhiều hiện tượng khó giải thích. Nhiều người cho rằng họ luôn thấy đôi mắt trong bức tranh dõi theo mình, cho dù họ đang di chuyển đến góc nhìn nào của bức tranh. Và kỳ lạ, hình ảnh chụp bức chân dung luôn luôn bị xóa hoặc không hoàn hảo. 7. The Hands Resist Him

Bill Stoneham, tác giả của bức anh nói rằng, ông vẽ bức tranh này dựa trên những ký ức trong tuổi thơ của mình. Đã có nhiều tuyên bố rằng, bức tranh này bị ám, chủ sở hữu kể rằng, vào buổi đêm, họ thấy những đứa trẻ trong bức tranh di chuyển và đánh nhau. Nhiều người cho rằng, bức tranh khiến mình bị đau đầu, lo lắng và bồn chồn.