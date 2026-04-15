Khám phá thành phố La Mã phát lộ giữa núi rừng châu Phi

Giữa vùng núi non hoang sơ của Bắc Phi, Djémila hiện lên như một ký ức La Mã bị thời gian bỏ quên nhưng chưa từng biến mất.

T.B (tổng hợp)

Djémila, còn được biết đến với tên cổ là Cuicul, một trong những di sản La Mã được bảo tồn tốt nhất tại Bắc Phi. Nằm ở vùng núi phía Đông Bắc Algeria, ở độ cao khoảng 900 mét so với mực nước biển, Djémila mang một vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa tĩnh lặng, như thể thời gian đã chậm lại giữa những cột đá cổ xưa và quảng trường rộng lớn.

Ảnh: UNESCO World Heritage Site.

Thành phố này được người La Mã xây dựng vào cuối thế kỷ I sau Công nguyên, ban đầu như một khu định cư dành cho các cựu binh. Tuy nhiên, nhờ vị trí chiến lược và điều kiện tự nhiên thuận lợi, Cuicul nhanh chóng phát triển thành một trung tâm đô thị sầm uất. Điều đặc biệt ở Djémila là cách người La Mã đã khéo léo thích nghi với địa hình núi dốc, tạo nên một bố cục kiến trúc độc đáo khác biệt so với các thành phố La Mã điển hình trên đồng bằng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Dạo bước qua Djémila ngày nay, du khách có thể chiêm ngưỡng tàn tích của nhiều công trình quan trọng như đền thờ, nhà tắm công cộng và các vòm khải hoàn. Những con đường lát đá vẫn còn rõ dấu vết bánh xe cổ, dẫn lối qua các khu dân cư và công trình công cộng. Đặc biệt, các bức tranh khảm (mosaic) được tìm thấy tại đây có giá trị nghệ thuật cao, thể hiện sinh động đời sống và tín ngưỡng của cư dân thời La Mã.

Một trong những điểm nhấn của Djémila là sự giao thoa giữa các nền văn hóa. Khi Đế chế La Mã suy yếu, thành phố tiếp tục được sử dụng và biến đổi dưới ảnh hưởng của Kitô giáo, thể hiện qua sự xuất hiện của các vương cung thánh đường và công trình tôn giáo mới. Điều này khiến Djémila không chỉ là một di tích khảo cổ, mà còn là minh chứng sống động cho sự chuyển mình của lịch sử qua nhiều thời kỳ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Năm 1982, Djémila được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nhờ giá trị nổi bật về kiến trúc và lịch sử. Dù không nổi tiếng như một số điểm đến khác, chính sự “bị lãng quên” tương đối này lại giúp Djémila giữ được nét nguyên sơ hiếm có. Tại đây, không có dòng người đông đúc hay sự thương mại hóa quá mức, chỉ có gió núi, ánh nắng và những khối đá kể lại câu chuyện của hơn hai nghìn năm trước.

Djémila không phải là nơi ồn ào hay hào nhoáng, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến nơi đây trở nên đặc biệt. Đó là nơi mà mỗi bước chân như chạm vào lịch sử, và mỗi tàn tích đều thì thầm về một thời kỳ vàng son đã qua.

#Di sản La Mã Bắc Phi #Thành phố cổ Djémila #Kiến trúc cổ đại trong núi #Giao thoa văn hóa La Mã và Kitô giáo #Di tích khảo cổ UNESCO #Lịch sử và nghệ thuật Mosaic

Kho tri thức

Sinh vật khủng khiếp được mệnh danh ‘chó sói’ của kỷ nguyên khủng long

Sinh sống trên những đồng bằng cổ đại Bắc Mỹ, khủng long Albertosaurus hiện lên như một kẻ săn mồi nhanh nhẹn, sắc sảo và đầy tính tổ chức đáng kinh ngạc.

Albertosaurus là một chi khủng long ăn thịt thuộc họ Tyrannosauridae, sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, khoảng 70 triệu năm trước, trên vùng đất ngày nay là Canada. Dù có họ hàng gần với “chúa tể khủng long” Tyrannosaurus rex, Albertosaurus lại sở hữu thân hình nhẹ hơn, dài khoảng 8–10 mét và nặng chừng 2–3 tấn, giúp nó trở thành một kẻ săn mồi nhanh nhẹn hơn trong hệ sinh thái cổ đại.

Kho tri thức

Loài cá 'máu nóng' giữa đại dương, sinh vật phá vỡ quy luật tự nhiên

Giữa đại dương sâu thẳm lạnh giá, cá mặt trăng vây đỏ lấp lánh như một đốm lửa sống, thách thức mọi quy luật sinh tồn.

Cá mặt trăng vây đỏ (Lampris guttatus) là một trong những loài cá biển kỳ lạ và ấn tượng nhất từng được con người phát hiện. Với thân hình tròn dẹt như một chiếc đĩa lớn, phủ bởi lớp vảy ánh kim chuyển sắc xanh, bạc và tím, cùng các vây đỏ rực nổi bật, loài cá này trông như bước ra từ một thế giới viễn tưởng hơn là đại dương thực.

Kho tri thức

Cái mũi kinh dị của sinh vật 'ngoài hành tinh' chui lên từ lòng đất

Giữa những vùng đất ẩm ướt ở Bắc Mỹ, có một sinh vật nhỏ bé với chiếc mũi kỳ lạ trông như đến từ một thế giới khác.

Chuột chũi mũi sao (Condylura cristata) là một trong những loài động vật kỳ dị và đặc biệt nhất trong thế giới thú có vú. Sinh sống chủ yếu ở các vùng đầm lầy, đất ẩm và ven suối tại Bắc Mỹ, loài này nổi bật với chiếc mũi có cấu trúc như một “ngôi sao” gồm 22 xúc tu nhỏ màu hồng xòe ra xung quanh. Đây không phải là đặc điểm trang trí, mà là một trong những cơ quan cảm giác tinh vi nhất trong tự nhiên.

