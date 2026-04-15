Khám phá thành phố La Mã phát lộ giữa núi rừng châu Phi

Giữa vùng núi non hoang sơ của Bắc Phi, Djémila hiện lên như một ký ức La Mã bị thời gian bỏ quên nhưng chưa từng biến mất.

Djémila, còn được biết đến với tên cổ là Cuicul, một trong những di sản La Mã được bảo tồn tốt nhất tại Bắc Phi. Nằm ở vùng núi phía Đông Bắc Algeria, ở độ cao khoảng 900 mét so với mực nước biển, Djémila mang một vẻ đẹp vừa hùng vĩ vừa tĩnh lặng, như thể thời gian đã chậm lại giữa những cột đá cổ xưa và quảng trường rộng lớn.

Thành phố này được người La Mã xây dựng vào cuối thế kỷ I sau Công nguyên, ban đầu như một khu định cư dành cho các cựu binh. Tuy nhiên, nhờ vị trí chiến lược và điều kiện tự nhiên thuận lợi, Cuicul nhanh chóng phát triển thành một trung tâm đô thị sầm uất. Điều đặc biệt ở Djémila là cách người La Mã đã khéo léo thích nghi với địa hình núi dốc, tạo nên một bố cục kiến trúc độc đáo khác biệt so với các thành phố La Mã điển hình trên đồng bằng.

Dạo bước qua Djémila ngày nay, du khách có thể chiêm ngưỡng tàn tích của nhiều công trình quan trọng như đền thờ, nhà tắm công cộng và các vòm khải hoàn. Những con đường lát đá vẫn còn rõ dấu vết bánh xe cổ, dẫn lối qua các khu dân cư và công trình công cộng. Đặc biệt, các bức tranh khảm (mosaic) được tìm thấy tại đây có giá trị nghệ thuật cao, thể hiện sinh động đời sống và tín ngưỡng của cư dân thời La Mã.

Một trong những điểm nhấn của Djémila là sự giao thoa giữa các nền văn hóa. Khi Đế chế La Mã suy yếu, thành phố tiếp tục được sử dụng và biến đổi dưới ảnh hưởng của Kitô giáo, thể hiện qua sự xuất hiện của các vương cung thánh đường và công trình tôn giáo mới. Điều này khiến Djémila không chỉ là một di tích khảo cổ, mà còn là minh chứng sống động cho sự chuyển mình của lịch sử qua nhiều thời kỳ.

Năm 1982, Djémila được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nhờ giá trị nổi bật về kiến trúc và lịch sử. Dù không nổi tiếng như một số điểm đến khác, chính sự “bị lãng quên” tương đối này lại giúp Djémila giữ được nét nguyên sơ hiếm có. Tại đây, không có dòng người đông đúc hay sự thương mại hóa quá mức, chỉ có gió núi, ánh nắng và những khối đá kể lại câu chuyện của hơn hai nghìn năm trước.

Djémila không phải là nơi ồn ào hay hào nhoáng, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến nơi đây trở nên đặc biệt. Đó là nơi mà mỗi bước chân như chạm vào lịch sử, và mỗi tàn tích đều thì thầm về một thời kỳ vàng son đã qua.