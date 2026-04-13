Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sinh vật khủng khiếp được mệnh danh ‘chó sói’ của kỷ nguyên khủng long

Sinh sống trên những đồng bằng cổ đại Bắc Mỹ, khủng long Albertosaurus hiện lên như một kẻ săn mồi nhanh nhẹn, sắc sảo và đầy tính tổ chức đáng kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)

Albertosaurus là một chi khủng long ăn thịt thuộc họ Tyrannosauridae, sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, khoảng 70 triệu năm trước, trên vùng đất ngày nay là Canada. Dù có họ hàng gần với “chúa tể khủng long” Tyrannosaurus rex, Albertosaurus lại sở hữu thân hình nhẹ hơn, dài khoảng 8–10 mét và nặng chừng 2–3 tấn, giúp nó trở thành một kẻ săn mồi nhanh nhẹn hơn trong hệ sinh thái cổ đại.

Ảnh: james-ronan.co.

Điểm đặc trưng của Albertosaurus nằm ở hộp sọ dài, hàm răng sắc bén và đôi chân sau khỏe khoắn, cho phép nó di chuyển với tốc độ đáng kể. Các nghiên cứu về cấu trúc xương cho thấy loài này có khả năng chạy nhanh hơn nhiều so với những họ hàng lớn hơn, nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối và trọng lượng nhẹ. Điều này khiến Albertosaurus trở thành một “thợ săn đuổi bắt” hiệu quả, chuyên truy đuổi các loài khủng long ăn cỏ như hadrosaur hoặc ceratopsian.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Một trong những khám phá thú vị nhất về Albertosaurus đến từ các bãi hóa thạch tập trung nhiều cá thể ở Alberta, Canada. Những phát hiện này gợi ý rằng chúng có thể sống và săn mồi theo bầy đàn – một hành vi khá hiếm đối với các loài khủng long ăn thịt lớn. Nếu điều này là sự thật, Albertosaurus có thể đã phối hợp săn mồi, tận dụng tốc độ và số lượng để hạ gục những con mồi lớn hơn, tương tự như cách sói săn mồi ngày nay.

Ảnh: creative-beast.

Không chỉ vậy, các nghiên cứu về vòng sinh trưởng trong xương còn cho thấy Albertosaurus có tốc độ phát triển nhanh trong giai đoạn “tuổi teen”, đạt kích thước trưởng thành chỉ trong vài năm. Điều này giúp chúng nhanh chóng gia nhập hàng ngũ săn mồi đỉnh cao, nhưng cũng đồng nghĩa với tuổi thọ không quá cao so với một số loài khủng long khác.

Ngày nay, Albertosaurus được xem là một trong những loài khủng long được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất, nhờ số lượng hóa thạch phong phú và tình trạng bảo tồn tốt. Nó không chỉ giúp các nhà cổ sinh vật học hiểu rõ hơn về họ tyrannosaur mà còn mở ra những giả thuyết hấp dẫn về hành vi xã hội của khủng long – một chủ đề vẫn còn nhiều bí ẩn.

Từ những hóa thạch im lặng trong lòng đất, Albertosaurus đã kể lại câu chuyện về một kẻ săn mồi vừa nhanh nhẹn, vừa có thể mang tính cộng đồng – một hình ảnh phức tạp hơn nhiều so với những gì ta từng hình dung về “quái thú” thời tiền sử.

Bài liên quan

Kho tri thức

Cái mũi kinh dị của sinh vật 'ngoài hành tinh' chui lên từ lòng đất

Giữa những vùng đất ẩm ướt ở Bắc Mỹ, có một sinh vật nhỏ bé với chiếc mũi kỳ lạ trông như đến từ một thế giới khác.

Chuột chũi mũi sao (Condylura cristata) là một trong những loài động vật kỳ dị và đặc biệt nhất trong thế giới thú có vú. Sinh sống chủ yếu ở các vùng đầm lầy, đất ẩm và ven suối tại Bắc Mỹ, loài này nổi bật với chiếc mũi có cấu trúc như một “ngôi sao” gồm 22 xúc tu nhỏ màu hồng xòe ra xung quanh. Đây không phải là đặc điểm trang trí, mà là một trong những cơ quan cảm giác tinh vi nhất trong tự nhiên.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài thạch sùng kỳ dị xâm chiếm các đô thị quanh Địa Trung Hải

Những bức tường đá cổ kính vùng Địa Trung Hải là nơi sinh sống của một loài bò sát nhỏ bé mang vẻ ngoài như sinh vật tiền sử tí hon.

Thạch sùng cá sấu (Tarentola mauritanica), còn được gọi là thạch sùng Moorish, là một loài bò sát phổ biến ở khu vực Địa Trung Hải, từ Nam Âu đến Bắc Phi. Sở dĩ nó có cái tên “cá sấu” là bởi làn da sần sùi, gồ ghề với những u nhỏ nổi lên, khiến cơ thể trông như được bọc giáp – một đặc điểm hiếm thấy ở các loài thạch sùng khác vốn thường có da mịn hơn.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài bọ khổng lồ khiến nhiều người rùng mình, ở Việt Nam là đặc sản

Trong bóng tối lạnh lẽo của đáy đại dương sâu thẳm, tồn tại một sinh vật khiến nhiều người vừa kinh ngạc vừa rùng mình khi nhìn thấy.

Là những “gã khổng lồ” của thế giới giáp xác biển sâu, bọ biển khổng lồ (chi Bathynomus) có họ hàng xa với bọ gỗ quen thuộc trên cạn. Chúng có thể dài tới hơn 30 cm, với thân dẹt, nhiều đốt, bao phủ bởi lớp giáp cứng như áo giáp thời trung cổ. Đôi mắt lớn thích nghi với ánh sáng yếu, cùng bảy cặp chân khỏe giúp chúng bò chậm rãi trên đáy biển, tạo nên một hình ảnh vừa kỳ quái vừa cổ xưa, như thể bước ra từ một kỷ nguyên tiền sử đã biến mất.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới