Loài cá 'máu nóng' giữa đại dương, sinh vật phá vỡ quy luật tự nhiên

Cá mặt trăng vây đỏ (Lampris guttatus) là một trong những loài cá biển kỳ lạ và ấn tượng nhất từng được con người phát hiện. Với thân hình tròn dẹt như một chiếc đĩa lớn, phủ bởi lớp vảy ánh kim chuyển sắc xanh, bạc và tím, cùng các vây đỏ rực nổi bật, loài cá này trông như bước ra từ một thế giới viễn tưởng hơn là đại dương thực.

Ảnh: aquaportail.

Điểm đặc biệt khiến cá mặt trăng vây đỏ trở thành “ngôi sao” trong giới sinh học biển là khả năng điều hòa thân nhiệt – một đặc tính cực kỳ hiếm ở cá. Không giống hầu hết các loài cá là động vật biến nhiệt, cá mặt trăng vây đỏ có thể duy trì nhiệt độ cơ thể cao hơn môi trường xung quanh nhờ hệ thống trao đổi nhiệt trong mang và sự hoạt động liên tục của các cơ vây. Điều này cho phép nó bơi nhanh, phản xạ tốt và săn mồi hiệu quả ngay cả ở vùng nước lạnh sâu hàng trăm mét.

Ảnh: weather.

Khả năng “máu nóng” này mang lại lợi thế lớn trong việc săn mồi. Cá mặt trăng vây đỏ thường ăn mực, cá nhỏ và các sinh vật phù du lớn. Với đôi mắt lớn và nhạy, nó có thể phát hiện con mồi trong điều kiện ánh sáng yếu dưới đại dương sâu. Khi kết hợp với tốc độ bơi ổn định và sức bền cao, Lampris guttatus trở thành một kẻ săn mồi đáng gờm trong môi trường tưởng chừng khắc nghiệt.

Ảnh: The Guardian.

Không chỉ vậy, cấu trúc cơ thể của loài cá này cũng rất đặc biệt. Các vây ngực của nó hoạt động như đôi cánh, giúp nó “bay” trong nước với những chuyển động mềm mại nhưng mạnh mẽ. Lớp mỡ dày dưới da không chỉ giúp giữ nhiệt mà còn góp phần tạo nên hình dáng tròn đặc trưng, khiến nó khác biệt hoàn toàn so với các loài cá khác.

Dù phân bố rộng khắp các đại dương trên thế giới, cá mặt trăng vây đỏ hiếm khi được nhìn thấy gần bờ, khiến nó trở thành một sinh vật tương đối bí ẩn đối với con người. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu khoa học mới dần hé lộ những bí mật về sinh lý và hành vi của loài cá này, mở ra cái nhìn mới về sự đa dạng và khả năng thích nghi của sinh vật biển.