Loài cá 'máu nóng' giữa đại dương, sinh vật phá vỡ quy luật tự nhiên

Giữa đại dương sâu thẳm lạnh giá, cá mặt trăng vây đỏ lấp lánh như một đốm lửa sống, thách thức mọi quy luật sinh tồn.

Cá mặt trăng vây đỏ (Lampris guttatus) là một trong những loài cá biển kỳ lạ và ấn tượng nhất từng được con người phát hiện. Với thân hình tròn dẹt như một chiếc đĩa lớn, phủ bởi lớp vảy ánh kim chuyển sắc xanh, bạc và tím, cùng các vây đỏ rực nổi bật, loài cá này trông như bước ra từ một thế giới viễn tưởng hơn là đại dương thực.

Điểm đặc biệt khiến cá mặt trăng vây đỏ trở thành “ngôi sao” trong giới sinh học biển là khả năng điều hòa thân nhiệt – một đặc tính cực kỳ hiếm ở cá. Không giống hầu hết các loài cá là động vật biến nhiệt, cá mặt trăng vây đỏ có thể duy trì nhiệt độ cơ thể cao hơn môi trường xung quanh nhờ hệ thống trao đổi nhiệt trong mang và sự hoạt động liên tục của các cơ vây. Điều này cho phép nó bơi nhanh, phản xạ tốt và săn mồi hiệu quả ngay cả ở vùng nước lạnh sâu hàng trăm mét.

Khả năng “máu nóng” này mang lại lợi thế lớn trong việc săn mồi. Cá mặt trăng vây đỏ thường ăn mực, cá nhỏ và các sinh vật phù du lớn. Với đôi mắt lớn và nhạy, nó có thể phát hiện con mồi trong điều kiện ánh sáng yếu dưới đại dương sâu. Khi kết hợp với tốc độ bơi ổn định và sức bền cao, Lampris guttatus trở thành một kẻ săn mồi đáng gờm trong môi trường tưởng chừng khắc nghiệt.

Không chỉ vậy, cấu trúc cơ thể của loài cá này cũng rất đặc biệt. Các vây ngực của nó hoạt động như đôi cánh, giúp nó “bay” trong nước với những chuyển động mềm mại nhưng mạnh mẽ. Lớp mỡ dày dưới da không chỉ giúp giữ nhiệt mà còn góp phần tạo nên hình dáng tròn đặc trưng, khiến nó khác biệt hoàn toàn so với các loài cá khác.

Dù phân bố rộng khắp các đại dương trên thế giới, cá mặt trăng vây đỏ hiếm khi được nhìn thấy gần bờ, khiến nó trở thành một sinh vật tương đối bí ẩn đối với con người. Trong những năm gần đây, các nghiên cứu khoa học mới dần hé lộ những bí mật về sinh lý và hành vi của loài cá này, mở ra cái nhìn mới về sự đa dạng và khả năng thích nghi của sinh vật biển.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
Kho tri thức

Cái mũi kinh dị của sinh vật 'ngoài hành tinh' chui lên từ lòng đất

Giữa những vùng đất ẩm ướt ở Bắc Mỹ, có một sinh vật nhỏ bé với chiếc mũi kỳ lạ trông như đến từ một thế giới khác.

Chuột chũi mũi sao (Condylura cristata) là một trong những loài động vật kỳ dị và đặc biệt nhất trong thế giới thú có vú. Sinh sống chủ yếu ở các vùng đầm lầy, đất ẩm và ven suối tại Bắc Mỹ, loài này nổi bật với chiếc mũi có cấu trúc như một “ngôi sao” gồm 22 xúc tu nhỏ màu hồng xòe ra xung quanh. Đây không phải là đặc điểm trang trí, mà là một trong những cơ quan cảm giác tinh vi nhất trong tự nhiên.

Kho tri thức

Loài thạch sùng kỳ dị xâm chiếm các đô thị quanh Địa Trung Hải

Những bức tường đá cổ kính vùng Địa Trung Hải là nơi sinh sống của một loài bò sát nhỏ bé mang vẻ ngoài như sinh vật tiền sử tí hon.

Thạch sùng cá sấu (Tarentola mauritanica), còn được gọi là thạch sùng Moorish, là một loài bò sát phổ biến ở khu vực Địa Trung Hải, từ Nam Âu đến Bắc Phi. Sở dĩ nó có cái tên “cá sấu” là bởi làn da sần sùi, gồ ghề với những u nhỏ nổi lên, khiến cơ thể trông như được bọc giáp – một đặc điểm hiếm thấy ở các loài thạch sùng khác vốn thường có da mịn hơn.

Kho tri thức

Loài bọ khổng lồ khiến nhiều người rùng mình, ở Việt Nam là đặc sản

Trong bóng tối lạnh lẽo của đáy đại dương sâu thẳm, tồn tại một sinh vật khiến nhiều người vừa kinh ngạc vừa rùng mình khi nhìn thấy.

Là những “gã khổng lồ” của thế giới giáp xác biển sâu, bọ biển khổng lồ (chi Bathynomus) có họ hàng xa với bọ gỗ quen thuộc trên cạn. Chúng có thể dài tới hơn 30 cm, với thân dẹt, nhiều đốt, bao phủ bởi lớp giáp cứng như áo giáp thời trung cổ. Đôi mắt lớn thích nghi với ánh sáng yếu, cùng bảy cặp chân khỏe giúp chúng bò chậm rãi trên đáy biển, tạo nên một hình ảnh vừa kỳ quái vừa cổ xưa, như thể bước ra từ một kỷ nguyên tiền sử đã biến mất.

