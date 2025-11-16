Hà Nội

Khách sạn tốt nhất thế giới 2025 đắt đỏ cỡ nào?

Bất động sản

Khách sạn tốt nhất thế giới 2025 đắt đỏ cỡ nào?

Sau 6 năm mở cửa, khách sạn Rosewood Hong Kong nhanh chóng trở thành một nét đặc trưng nổi bật trên đường chân trời mang tính biểu tượng của Hồng Kông.

Theo bảng xếp hạng The World's 50 Best Hotels 2025, Rosewood Hong Kong giành vị trí cao nhất. Ảnh: Rosewood Hồng Kông
Rosewood Hong Kong mở cửa từ năm 2019, là một điểm nhấn nổi bật nhờ vị trí nổi bật ở trung tâm Hong Kong. Ảnh: Booking
Rosewood Hong Kong tọa lạc tại vị trí đắt giá ở Cửu Long (Kowloon), hướng trọn tầm nhìn ra Victoria Harbour. Ảnh: Booking
Tòa nhà cao 65 tầng, thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại gồm 413 phòng với nhiều hạng khác nhau. Ảnh: Booking
Hầu hết các hạng phòng và suite đều sở hữu tầm nhìn hướng ra cảng, lý tưởng để ngắm trọn những màn pháo hoa rực rỡ. Ảnh: Booking
Nội thất trong khách sạn sử dụng gỗ tự nhiên cao cấp, cân bằng giữa sự thanh lịch và ấm áp, kết hợp các họa tiết phong phú, nghệ thuật. Ảnh: Booking
Hồ bơi vô cực dài 25 mét nằm trên tầng 6 của khách sạn nâng tầm trải nghiệm cho du khách. Ảnh: Booking
Nội thất gỗ tự nhiên cao cấp mang đậm phong cách truyền thống Á Đông và sự hiện đại. Ảnh: Booking
Phòng tắm được ốp đá cẩm thạch, trang bị bồn tắm bồn rửa đôi, vòi sen đôi và gương vô cực. Ảnh: Booking
Tại đây, du khách có thể thư giãn với spa, mát-xa, chăm sóc sức khỏe toàn diện. Ảnh: Booking
Khách sạn có tới 8 nhà hàng, mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng. Ảnh: Booking
Giá phòng tại Rosewood Hong Kong thấp nhất từ 520 - 920 USD/đêm (tương đương 13,7 - 24,2 triệu đồng), trong khi các phòng sang trọng hơn có thể có giá lên tới 1.454 USD/đêm (khoảng gần 40 triệu đồng). Ảnh: Booking
#Khách sạn đẳng cấp quốc tế #Thiết kế khách sạn hiện đại #Vị trí đắc địa tại Hong Kong #Trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp #Ẩm thực đa dạng tại khách sạn #Tiện nghi và dịch vụ sang trọng

