Bên trong khách sạn cao nhất thế giới sắp mở cửa

Bất động sản

Với độ cao đáng kinh ngạc 377 mét, Ciel Dubai Marina (dự kiến mở cửa tháng 11/2025)  sẽ thay thế khách sạn Gevora để trở thành khách sạn cao nhất thế giới.

Hoàng Minh (theo Gulfnews)
Tòa tháp Ciel Dubai Marina tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), do công ty thiết kế đoạt giải Norr thực hiện, gồm 82 tầng. Ảnh: Gulfnews
Với chiều cao 377 mét, tòa tháp mang tính biểu tượng này nổi bật trên nền trời vàng rực. Ảnh: Gulfnews
Tòa tháp có hồ bơi vô cực cao nhất, hứa hẹn tái định nghĩa sự sang trọng trong ngành khách sạn và nâng tầm đường chân trời của Dubai Marina. Ảnh: Gulfnews
Sảnh lễ tân chào đón khách bằng nội thất trang nhã, hiện đại và thiết kế tràn ngập ánh sáng. Ảnh: Gulfnews
Lối vào sảnh với không gian átrium cao vút, thiết kế đương đại và các chi tiết hoàn thiện tinh xảo. Ảnh: Gulfnews
Nhà hàng West 13 trong khách sạn mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế với tầm nhìn toàn cảnh. Ảnh: Gulfnews
Ciel Dubai Marina sẽ có 1.004 phòng và suite, tất cả đều có cửa sổ kính toàn cảnh nhìn ra Palm Jumeirah và Vịnh Ả Rập. Ảnh: Gulfnews
Không gian thông tầng cao vút của khách sạn nổi bật với thiết kế dọc ấn tượng, ánh sáng tự nhiên và các chi tiết kiến trúc nổi bật. Ảnh: Gulfnews
Phòng suite có cửa sổ kính, mở ra khung cảnh ngoạn mục của đường chân trời và mặt nước. Ảnh: Gulfnews
Phòng Deluxe thiết kế hiện đại, nội thất trang nhã và tầm nhìn toàn cảnh Vịnh. Ảnh: Gulfnews
Khu spa Ciel — Khu chờ và quầy nước tại spa mang đến cho khách sự thư giãn nhẹ nhàng trước khi trị liệu. Ảnh: Gulfnews
Khu spa Ciel — Khu chờ và quầy nước tại spa mang đến cho khách sự thư giãn nhẹ nhàng trước khi trị liệu. Ảnh: Gulfnews
