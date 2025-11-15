Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Biệt thự như "khách sạn hạng sang" của Hương Liên trước khi làm dâu hào môn

Bất động sản

Biệt thự như "khách sạn hạng sang" của Hương Liên trước khi làm dâu hào môn

Biệt thự của Hương Liên thiết kế theo tông màu kem - vàng chủ đạo, mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng, nội thất chạm khắc cầu kỳ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Hỷ sự của “Kim Tae Hee Việt Nam” Nguyễn Hương Liên với con trai cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Ảnh: FBNV
Hỷ sự của “Kim Tae Hee Việt Nam” Nguyễn Hương Liên với con trai cựu Chủ tịch một tập đoàn lớn trong nước thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Ảnh: FBNV
Từ những hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy không gian sống của Hương Liên đậm chất châu Âu, chú trọng sự tinh tế trong từng chi tiết. Ảnh: FBNV
Từ những hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy không gian sống của Hương Liên đậm chất châu Âu, chú trọng sự tinh tế trong từng chi tiết. Ảnh: FBNV
Trước đó, Hương Liên từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh bên trong căn nhà khiến không ít người tưởng đây là khách sạn hạng sang. Ảnh: FBNV
Trước đó, Hương Liên từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh bên trong căn nhà khiến không ít người tưởng đây là khách sạn hạng sang. Ảnh: FBNV
Phòng khách mang tông màu kem - vàng chủ đạo, mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng. Ảnh: FBNV
Phòng khách mang tông màu kem - vàng chủ đạo, mang đến cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng. Ảnh: FBNV
Cầu thang uốn cong, tay vịn gỗ chạm trổ tinh tế cũng là chi tiết khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: FBNV
Cầu thang uốn cong, tay vịn gỗ chạm trổ tinh tế cũng là chi tiết khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh: FBNV
Sàn lát đá hoa văn tinh xảo kế bên là thang máy. Ảnh: FBNV
Sàn lát đá hoa văn tinh xảo kế bên là thang máy. Ảnh: FBNV
Khu vực bàn ăn mang phong cách cổ điển. Ảnh: FBNV
Khu vực bàn ăn mang phong cách cổ điển. Ảnh: FBNV
Hương Liên thường trổ tài cắm hoa để trang trí cho căn nhà. Ảnh: FBNV
Hương Liên thường trổ tài cắm hoa để trang trí cho căn nhà. Ảnh: FBNV
Toàn bộ không gian sống vừa cổ điển vừa tiện nghi. Ảnh: FBNV
Toàn bộ không gian sống vừa cổ điển vừa tiện nghi. Ảnh: FBNV
Toàn bộ không gian sống vừa cổ điển vừa tiện nghi. Ảnh: FBNV
Toàn bộ không gian sống vừa cổ điển vừa tiện nghi. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Phong cách nội thất châu Âu #Chất lượng nội thất tinh xảo #Phong cách cổ điển hiện đại #Cuộc sống đẳng cấp của người nổi tiếng #biệt thự #Hương Liên kết hôn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT