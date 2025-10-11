Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bên trong khách sạn Central Hotel Thanh Hóa của doanh nhân Hắc Ngọc Hải

Bất động sản

Bên trong khách sạn Central Hotel Thanh Hóa của doanh nhân Hắc Ngọc Hải

Central Hotel là khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên tại Thành Phố Thanh Hóa, có kiến trúc độc đáo, chính thức vận hành năm 2017.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Doanh nhân Hắc Ngọc Hải (SN 1974) là người đứng sau chuỗi khách sạn cao cấp mang thương hiệu Central, xuất hiện tại trung tâm thành phố Thanh Hóa và khu du lịch Hạ Long. Ảnh: Nhịp sống thị trường
Doanh nhân Hắc Ngọc Hải (SN 1974) là người đứng sau chuỗi khách sạn cao cấp mang thương hiệu Central, xuất hiện tại trung tâm thành phố Thanh Hóa và khu du lịch Hạ Long. Ảnh: Nhịp sống thị trường
Central Hotel Thanh Hóa chính thức vận hành năm 2017, trở thành điểm nhấn nổi bật trên đại lộ Nguyễn Hoàng. Ảnh: Tpthanhhoa
Central Hotel Thanh Hóa chính thức vận hành năm 2017, trở thành điểm nhấn nổi bật trên đại lộ Nguyễn Hoàng. Ảnh: Tpthanhhoa
Central Hotel là khách sạn 5 sao đầu tiên tại thành phố Thanh Hóa. Khách sạn cao 18 tầng, gồm 205 phòng nghỉ sang trọng, với trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Tpthanhhoa
Central Hotel là khách sạn 5 sao đầu tiên tại thành phố Thanh Hóa. Khách sạn cao 18 tầng, gồm 205 phòng nghỉ sang trọng, với trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Tpthanhhoa
Các phòng nghỉ đều được thiết kế sang trọng cùng không gian mở nhìn ra toàn bộ khung cảnh Thành phố Thanh Hóa. Ảnh: Booking
Các phòng nghỉ đều được thiết kế sang trọng cùng không gian mở nhìn ra toàn bộ khung cảnh Thành phố Thanh Hóa. Ảnh: Booking
Phòng tắm riêng với vòi sen. Ảnh: Booking
Phòng tắm riêng với vòi sen. Ảnh: Booking
Một số phòng có bếp. Ảnh: Booking
Một số phòng có bếp. Ảnh: Booking
Khách sạn có 2 nhà hàng. Ảnh: Booking
Khách sạn có 2 nhà hàng. Ảnh: Booking
Ngoài ra, khách sạn còn có thêm các phòng ăn VIP, nơi du khách tận hưởng không gian riêng tư cùng đối tác, gia đình, bạn bè. Ảnh: Tpthanhhoa
Ngoài ra, khách sạn còn có thêm các phòng ăn VIP, nơi du khách tận hưởng không gian riêng tư cùng đối tác, gia đình, bạn bè. Ảnh: Tpthanhhoa
Phòng họp có sức chứa lên đến 1.000 người và các dịch vụ phụ trợ. Ảnh: Booking
Phòng họp có sức chứa lên đến 1.000 người và các dịch vụ phụ trợ. Ảnh: Booking
Phòng tập gym với trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Booking
Phòng tập gym với trang thiết bị hiện đại. Ảnh: Booking
Khu vực bể bơi trong khuôn viên khách sạn. Ảnh: Booking
Khu vực bể bơi trong khuôn viên khách sạn. Ảnh: Booking
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Khách sạn 5 sao Thanh Hóa #Central Hotel Thanh Hóa #Doanh nhân Hắc Ngọc Hải #Kiến trúc độc đáo khách sạn #Dịch vụ cao cấp và tiện nghi #Phòng nghỉ sang trọng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT