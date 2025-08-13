Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khách sạn robot Nhật sa thải hàng loạt vì gây rắc rối

Số hóa

Khách sạn robot Nhật sa thải hàng loạt vì gây rắc rối

Từng gây sốt vì vận hành toàn bằng robot, Henn na Hotel phải tuyển lại người thật sau khi công nghệ liên tiếp gây phiền toái cho khách hàng.

Thiên Trang (TH)
Năm 2015, Henn na Hotel ra mắt với tham vọng trở thành khách sạn đầu tiên vận hành hoàn toàn bằng robot.
Năm 2015, Henn na Hotel ra mắt với tham vọng trở thành khách sạn đầu tiên vận hành hoàn toàn bằng robot.
Hơn 240 robot đảm nhiệm từ lễ tân, vận chuyển hành lý đến trợ lý phòng, tạo trải nghiệm mới lạ cho du khách.
Hơn 240 robot đảm nhiệm từ lễ tân, vận chuyển hành lý đến trợ lý phòng, tạo trải nghiệm mới lạ cho du khách.
Tuy nhiên, robot nhanh chóng bộc lộ hàng loạt hạn chế, không xử lý được những câu hỏi cơ bản của khách.
Tuy nhiên, robot nhanh chóng bộc lộ hàng loạt hạn chế, không xử lý được những câu hỏi cơ bản của khách.
Nhiều sự cố kỳ quặc xảy ra như robot đánh thức khách giữa đêm vì nhầm tiếng ngáy là lời gọi.
Nhiều sự cố kỳ quặc xảy ra như robot đánh thức khách giữa đêm vì nhầm tiếng ngáy là lời gọi.
Robot vận chuyển hành lý cũng thường mắc kẹt ở hành lang, không vượt được bậc thang hay cửa tự động.
Robot vận chuyển hành lý cũng thường mắc kẹt ở hành lang, không vượt được bậc thang hay cửa tự động.
Ban quản lý buộc phải sa thải hơn một nửa số robot và tuyển lại nhân viên con người.
Ban quản lý buộc phải sa thải hơn một nửa số robot và tuyển lại nhân viên con người.
Giáo sư Hiroshi Ishiguro, chuyên gia về robot tại Đại học Osaka nhận định robot khó thay thế sự linh hoạt và cảm xúc trong dịch vụ.
Giáo sư Hiroshi Ishiguro, chuyên gia về robot tại Đại học Osaka nhận định robot khó thay thế sự linh hoạt và cảm xúc trong dịch vụ.
Câu chuyện Henn na Hotel cho thấy công nghệ có thể hỗ trợ, nhưng trái tim ngành khách sạn vẫn là con người.
Câu chuyện Henn na Hotel cho thấy công nghệ có thể hỗ trợ, nhưng trái tim ngành khách sạn vẫn là con người.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Henn na Hotel #khách sạn robot #sa thải robot #công nghệ tự động #dịch vụ khách sạn #robot Nhật Bản

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT