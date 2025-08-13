Hà Nội

Honor Play 10C giá hơn 2 triệu, pin 6.000mAh gây chú ý

Số hóa

Honor Play 10C giá hơn 2 triệu, pin 6.000mAh gây chú ý

Honor Play 10C ra mắt tại Trung Quốc, giá từ 2,3 triệu, pin 6.000mAh, màn 120Hz và chống nước IP64, hứa hẹn “làm mưa” ở phân khúc giá rẻ.

Thiên Trang (TH)
Ngày 8/8, Honor giới thiệu smartphone giá rẻ Play 10C tại thị trường Trung Quốc.
Máy sở hữu màn hình LCD 6,61 inch, độ phân giải 720 x 1.604 pixel, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 1.010 nit.
Sức mạnh của Play 10C đến từ chip MediaTek Dimensity 6300, chạy Android 15 với giao diện MagicOS 9.0.
Camera sau 13MP f/1.8 và camera trước 5MP f/2.2 đáp ứng nhu cầu chụp ảnh cơ bản.
Điểm nổi bật là viên pin 6.000mAh hỗ trợ sạc 15W, cho thời gian sử dụng dài ngày. .
Máy đạt chuẩn IP64 chống bụi và nước, tăng độ bền khi sử dụng ngoài trời.
Honor Play 10C có ba bản cấu hình, giá từ 2,3 đến 3,29 triệu đồng với màu xanh, trắng và đen.
Hiện sản phẩm đã mở bán tại Trung Quốc nhưng chưa có thông tin về thị trường quốc tế.
