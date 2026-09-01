Khách du lịch đổ về đâu, hàng trăm tỷ đồng doanh thu chảy về đó?

Sau ba ngày đầu của kỳ nghỉ Quốc khánh, những con số về lượng khách và doanh thu tại nhiều điểm đến cho thấy một bức tranh sôi động của thị trường du lịch nội địa. Từ biển đảo, đô thị du lịch đến vùng núi, dòng khách đang lan tỏa và kéo theo nhu cầu chi tiêu cho lưu trú, ăn uống, vui chơi, tham quan và mua sắm.

Quảng Ninh là một trong những địa phương ghi nhận rõ nhất sức nóng của kỳ nghỉ. Riêng ngày 31/8, địa phương ước đón 110.000 lượt khách, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2025. Khách lưu trú đạt khoảng 41.000 lượt, tăng 34%, trong khi tổng thu du lịch ước đạt 350 tỷ đồng, tăng 77%. Tính chung ba ngày đầu kỳ nghỉ, Quảng Ninh đón khoảng 365.000 lượt khách. Công suất phòng tại các khách sạn 3-5 sao duy trì ở mức 80-85%.

Quảng Ninh là một trong những địa phương ghi nhận rõ nhất sức nóng của kỳ nghỉ.

Không chỉ khách sạn, các dịch vụ vui chơi, tham quan cũng hưởng lợi từ dòng người. Riêng ngày 31/8, Vịnh Hạ Long đón gần 10.000 lượt khách, Sun World Hạ Long khoảng 7.000 lượt và Bảo tàng Quảng Ninh hơn 5.000 lượt.

Từ Hà Nội đi Hạ Long cùng gia đình trong dịp nghỉ lễ, anh Nguyễn Văn Minh cho biết gia đình lựa chọn chuyến đi 3 ngày 2 đêm thay vì đi dài ngày để chủ động chi phí.

“Nhà tôi có hai con nhỏ nên điều quan trọng nhất là khách sạn thuận tiện, có chỗ vui chơi cho trẻ. Ngoài tiền phòng, gia đình dự tính dành thêm khoảng vài triệu đồng cho ăn uống, vé tham quan và các hoạt động vui chơi. Nghỉ lễ nên giá dịch vụ có thể cao hơn ngày thường nhưng cả nhà đều xác định đây là khoản chi cho trải nghiệm”, anh Minh chia sẻ.

Ảnh minh họa.

Câu chuyện của gia đình anh Minh cũng phần nào cho thấy một chuyến du lịch tạo ra nhiều khoản chi nối tiếp nhau. Du khách trả tiền phòng, sau đó tiếp tục chi cho ăn uống, đi lại, vui chơi, tham quan và mua sắm. Vì thế, khi lượng khách tăng, tác động không chỉ dừng lại ở các cơ sở lưu trú mà còn lan sang nhiều nhóm dịch vụ khác.

Ở phía Nam, Phú Quốc tiếp tục là tâm điểm của dòng khách biển. Trong ba ngày từ 29-31/8, đặc khu này ước đón hơn 78.000 lượt khách, trong đó hơn 15.800 khách quốc tế. Tính chung toàn tỉnh An Giang, lượng khách trong ba ngày đầu kỳ nghỉ đạt hơn 373.000 lượt, với tổng thu du lịch hơn 561 tỷ đồng.

Chị Lê Thu Hương, một du khách từ TP.HCM đưa gia đình đến Phú Quốc, cho rằng chi phí của một chuyến đi biển hiện không chỉ nằm ở vé máy bay và tiền khách sạn.

“Gia đình tôi tính trước ngân sách cho cả chuyến đi, trong đó tiền vé và khách sạn là khoản lớn nhất. Nhưng đến nơi thì các khoản ăn uống, taxi, vé vui chơi, tham quan và mua quà cũng cộng lại khá nhiều. Nếu đi cùng trẻ nhỏ, gia đình thường ưu tiên những dịch vụ thuận tiện, dù giá cao hơn một chút”, chị Hương cho biết.

Theo chị Hương, việc đặt dịch vụ sớm giúp gia đình kiểm soát được chi phí tốt hơn. Ngược lại, nếu chờ sát ngày nghỉ mới đặt phòng hoặc vé, lựa chọn ít hơn và mức giá cũng khó chủ động.

Nhiều du khách tìm tới Phú Quốc dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Không phải tất cả dòng tiền đều chảy về các trung tâm du lịch biển. Những điểm đến vùng cao cũng đang hưởng lợi khi du khách tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt.

Tại Lũng Cú, riêng ngày 30/8 có gần 3.700 lượt khách. Doanh thu du lịch, dịch vụ trong ngày này ước khoảng 2,6 tỷ đồng. Nhu cầu lưu trú tại Lô Lô Chải cũng tăng mạnh trước kỳ nghỉ; nhiều phòng được đặt từ khoảng một tháng trước.

Gia đình anh Trần Đức Hoàng, đến từ Hà Nội, lựa chọn Hà Giang thay vì các khu nghỉ dưỡng biển trong kỳ nghỉ năm nay. Anh cho biết gia đình muốn dành thời gian cho con trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa vùng cao.

“Các con trước đây chủ yếu đi biển hoặc đến những khu vui chơi. Lần này gia đình muốn đổi không khí, cho các cháu nhìn thấy cảnh quan vùng núi và tìm hiểu thêm về đời sống của người dân địa phương. Chi phí homestay không phải khoản lớn nhất, nhưng chúng tôi xác định sẽ chi thêm cho ăn uống, thuê xe, đặc sản và một số trải nghiệm tại địa phương”, anh Hoàng nói.

Sự lựa chọn của gia đình anh Hoàng cho thấy nhu cầu du lịch đang ngày càng đa dạng. Nếu trước đây các kỳ nghỉ cao điểm thường gắn với biển và nghỉ dưỡng, thì những trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và đời sống bản địa cũng đang trở thành lý do để du khách lựa chọn điểm đến.

Phố cổ Hội An.

Tại Măng Đen, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm dệt thổ cẩm, cồng chiêng, ẩm thực và cà phê đặc sản được tổ chức trong dịp Quốc khánh. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng cũng chủ động chuẩn bị nhân sự, nguyên liệu và phòng nghỉ để đón khách.

Chị Phạm Ngọc Lan, một du khách trẻ đưa gia đình đến Măng Đen, cho biết quyết định của gia đình không xuất phát từ việc tìm nơi có giá rẻ nhất.

“Chúng tôi muốn tìm một nơi có khí hậu dễ chịu, ít đông đúc hơn và có những hoạt động để cả gia đình cùng tham gia. Khi chọn điểm đến, gia đình thường nhìn tổng chi phí của cả chuyến đi chứ không chỉ nhìn giá phòng. Nếu có thêm những trải nghiệm đáng tiền thì chúng tôi vẫn sẵn sàng chi”, chị Lan chia sẻ.

Ở một chiều khác, Đà Nẵng tiếp tục cho thấy sức hút của một điểm đến có hệ sinh thái dịch vụ đa dạng. Dịp Quốc khánh năm nay, thành phố dự kiến lượng khách tham quan, du lịch tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân được dự báo ở mức 65-70%, riêng nhóm khách sạn 4-5 sao khoảng 70-75%.

Điểm đáng chú ý là du khách đến Đà Nẵng không chỉ tìm kiếm nghỉ dưỡng. Các hoạt động văn hóa, giải trí, ẩm thực và những tuyến trải nghiệm cũng được khai thác để kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng mức chi tiêu của khách.

Nhìn từ những điểm đến này, kỳ nghỉ 2/9 đang tạo ra một chuỗi hưởng lợi tương đối rộng: khách sạn có thêm công suất, nhà hàng tăng lượng khách, điểm vui chơi bán thêm vé, hộ kinh doanh homestay có thêm nguồn thu, trong khi các sản phẩm đặc sản và quà lưu niệm cũng có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng.

Tuy nhiên, lượng khách tăng không đồng nghĩa doanh nghiệp nào cũng tăng lợi nhuận tương ứng. Trong mùa cao điểm, chi phí nhân công, nguyên liệu, vận hành và logistics cũng tăng. Vì vậy, bài toán quan trọng đối với doanh nghiệp du lịch không chỉ là “đón được bao nhiêu khách”, mà còn là khách ở lại bao lâu và chi tiêu bao nhiêu cho mỗi ngày trải nghiệm.

Đây cũng là lý do những điểm đến có khả năng tạo ra nhiều lớp dịch vụ đang có lợi thế. Một du khách lưu trú thêm một đêm, dùng thêm một bữa ăn, mua một sản phẩm địa phương hoặc tham gia thêm một hoạt động trải nghiệm đồng nghĩa với việc nhiều ngành dịch vụ cùng được hưởng lợi.

Sau ba ngày đầu kỳ nghỉ, những con số từ Quảng Ninh, An Giang, Đà Nẵng hay các điểm đến vùng cao cho thấy du lịch đang tiếp tục là một trong những lĩnh vực hưởng lợi rõ nét từ nhu cầu nghỉ ngơi và trải nghiệm của người dân.

Đằng sau mỗi dòng khách là một dòng tiền. Và trong cuộc cạnh tranh thu hút du khách, điểm đến có thể giữ chân khách lâu hơn, tạo ra nhiều trải nghiệm hơn và khiến du khách sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn sẽ có nhiều cơ hội biến lượng khách thành doanh thu.