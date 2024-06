Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/06/2024 - XSMN 24/06

Trực tiếp xổ số miền Nam hôm nay - Xxo so mien nam, xổ số miền nam hôm nay, xổ số hôm nay, kqxsmn, kết quả xổ số miền nam, xshcm, kết quả xổ số, xổ số khánh hòa, xsmb hom nay, xs hom nay, xo so hom nay, xổ số đồng tháp, xổ số an giang, xổ số kiên giang, xổ số bạc liêu, xổ số tiền giang, xổ số đồng nai, xo so mb, dự đoán xổ số miền bắc, xổ số long an, xổ số tây ninh, xsmn thu 4, xổ số cần thơ, minh ngoc net, xổ số vĩnh long, xổ số vũng tàu, xsmn thu 6, xsmn thu 7, xổ số bình dương, xsmn thu 5, trực tiếp xổ số miền nam, xổ số phú yên, xs mien nam, xsmn chu nhat, xổ số sóc trăng, xổ số trà vinh, dự đoán xổ số miền namSMN 24/06/2024 - Kết quả xổ số ngày 24 tháng 06

Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam



Một tờ vé số truyền thống miền Nam trị giá 10.000 VND, có thể trúng nhiều giải khác nhau từ nhỏ cho tới lớn.

- 01 Giải Đặc biệt, mỗi giải thưởng có giá trị 2.000.000.000 VND

- 10 Giải nhất, mỗi giải thưởng trị giá 30.000.000 VND

- 10 Giải nhì, mỗi giải thưởng trị giá 15.000.000 VND

- 20 Giải ba, mỗi giải thưởng có giá trị 10.000.000 VND

- 70 Giải tư, mỗi giải thưởng có giá trị 3.000.000 VND

- 100 Giải năm, mỗi giải thưởng trị giá 1.000.000 VND

- 300 Giải sáu, mỗi giải thưởng trị giá 400.000 VND

- 1.000 Giải bảy, mỗi giải thưởng trị giá 200.000 VND

- 10.000 Giải tám, mỗi giải thưởng trị giá 100.000 VND

- Có 9 Giải phụ đặc biệt, mỗi giải thưởng trị giá 50.000.000 VND. Giải phụ là giải đối với những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn so với giải Đặc biệt.

- Có 45 Giải khuyến khích, mỗi giải thưởng trị giá 6.000.000 VND. Giải khuyến khích dành cho những tờ vé số trúng ở hàng trăm nghìn, chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải Đặc biệt

Điều kiện để nhận thưởng Xổ Số Miền Nam

Về thể lệ trả thưởng thì xổ số miền Nam vẫn giống như XSMT và XSMB, cụ thể như sau:

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, chắp vá, rách và trong thời hạn 30 ngày. Nếu như quá ngày phát hành tờ vé số 30 ngày, người chơi sẽ không được nhận thưởng.

- Nếu như trúng giải có giá trị từ 10 triệu đồng một giải trở lên, người nhận giải sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng 10% giá trị giải thưởng.

- Công ty xổ số sẽ phải trả thưởng cho người trúng thưởng một lần bằng tiền Việt Nam đồng thông qua hình thức chuyển khoản hoặc trả tiền mặt.

- Công ty xổ số sẽ phải thanh toán đủ số tiền trúng thưởng cho người chơi trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được đề nghị lĩnh giải thưởng của người chơi.

- Người trúng thưởng cũng có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thưởng thay mình,nhưng phải có đầy đủ những giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Lịch quay thưởng Kết quả Xổ số miền Nam

- Thứ 2 hàng tuần có các đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau

- Thứ 3 tuần này có 3 đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu

- Thứ 4 hôm nay có 3 đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

- Thứ 5 do 3 đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận

- Thứ 6 chiều nay do 3 đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

- Thứ 7 do 4 đài TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang

- Chủ nhật do 3 đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng