Tận thấy quy trình sản xuất túi hàng hiệu giá lên tới triệu đô

Gucci, Chanel, Hermès hay Louis Vuitton... được cả thế giới biết đến như những thương hiệu sản xuất túi xách thời trang đứng đầu thế giới. Ảnh: Global Boutique Những chiếc túi xách hàng hiệu có giá lên tới cả triệu USD là niềm mơ ước của nhiều người. Điều làm nên giá trị và sự khác biệt của những chiếc túi xách này đến từ việc chúng được sản xuất một cách thủ công. Ảnh: BougieHabit Mọi quy trình sản xuất đòi hỏi sự công phu tỉ mỉ trong từng thao tác. Những người thợ cũng phải có tay nghề kỹ thuật cao, giàu kinh nghiệm và tinh tế. Ảnh: PurseBlog Bất kể mẫu túi xách thời trang dù thuộc thương hiệu nào cũng đều phải trải qua công đoạn đầu tiên là thiết kế. Ảnh: Getty Với sản phẩm với họa tiết cầu kì, nhà thiết kế thậm chí phải dành tới 1.500 - 2.000 giờ để hoàn thành công việc. Ảnh: BI Sau khi có bản thiết kế hoàn chỉnh, mẫu da làm túi được chuyển tới xưởng. Hầu hết các loại túi hàng hiệu được làm từ da động vật như bê, trăn, đà điểu, cá sấu.... với giá thành đắt đỏ. Ảnh: BI Khi nhận được da, người thợ cắt phải hình dung trong đầu phần da nào ứng với bộ phận nào của túi trước khi cắt, sao cho tránh lãng phí và làm cho chiếc túi trông tự nhiên nhất. Ảnh: BI Sau khi cắt, người thợ đánh dấu vị trí ghép của các tấm da, những phần nối đều được mài tròn, nhuộm sáp phục vụ cho các công đoạn sau. Ảnh: Getty Tiếp theo là công đoạn ghép và may túi. Công việc này đòi hỏi sự chính xác và tập trung cao độ. Do được làm từ da nguyên chất, mỗi lỗ kim trên túi chỉ được đóng một lần nên đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Ảnh: Getty Chỉ một đường kim hỏng là để lại vết hở vĩnh viễn trên túi. Vì vậy, nhiều thương hiệu khi phát hiện đường may lỗi sẽ cho hủy hoàn toàn chiếc túi đó. Ảnh: Getty Trong các xưởng may túi xách hàng hiệu, sự tỉ mỉ và cẩn thận luôn được đặt lên hàng đầu. Để có đường may chính xác 100%, các thợ lành nghề phải mất khoảng 48 giờ mới hoàn thành công việc. Ảnh: Getty Sau khi may ghép nối thành công các phần chính của túi, người thợ tiếp tục công đoạn may phần viền, may nối quai túi và đính dập khóa. Ảnh: Getty Một chiếc túi xách may xong hoàn chỉnh cũng chưa thể xuất xưởng ngay lập tức mà phải trải qua công đoạn kiểm tra. Ảnh: Getty Ở một số thương hiệu danh tiếng, những chiếc túi phải chịu được khoảng 3 ngày ở nhiệt độ 60 độ C và độ ẩm 95%. Ảnh: Youtube

