Kẻ chém trọng thương cán bộ Công an Quảng Trị khai gì?

Sau khi sử dụng rượu bia, Nguyễn Viết Hoàng bất ngờ xông vào trụ sở Công an phường Ba Đồn chém liên tiếp vào vùng đầu, chân của Đại úy Hoàng T.H. rồi bỏ chạy.

Ngày 6/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng (28 tuổi, trú thôn Tân An, xã Tân Gianh) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Hoàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 5/5, Nguyễn Viết Hoàng đi xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70cm, bất ngờ xông vào phòng trực ban hình sự Công an phường Ba Đồn. Tại đây, nghi phạm chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và chân của đại úy Hoàng Trung H. - cán bộ tổ cảnh sát trật tự, rồi bỏ chạy.

Hậu quả, Đại úy Đại úy Hoàng Trung H. bị thương nặng, trong đó 1/3 bàn chân phải bị đứt lìa và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Cuba – Đồng Hới.

Đại úy Hoàng Trung H. đã được phẫu thuật sọ não và nối lại phần bàn chân bị đứt lìa.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp, kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ hung khí gây án.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Viết Hoàng khai nhận không quen biết Đại úy H, không có mâu thuẫn. Trước khi gây án, nghi phạm đã sử dụng nhiều rượu bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.