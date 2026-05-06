Kẻ chém trọng thương cán bộ Công an Quảng Trị khai gì?

Sau khi sử dụng rượu bia, Nguyễn Viết Hoàng bất ngờ xông vào trụ sở Công an phường Ba Đồn chém liên tiếp vào vùng đầu, chân của Đại úy Hoàng T.H. rồi bỏ chạy.

Hạo Nhiên

Ngày 6/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng (28 tuổi, trú thôn Tân An, xã Tân Gianh) để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Hoàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 5/5, Nguyễn Viết Hoàng đi xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70cm, bất ngờ xông vào phòng trực ban hình sự Công an phường Ba Đồn. Tại đây, nghi phạm chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và chân của đại úy Hoàng Trung H. - cán bộ tổ cảnh sát trật tự, rồi bỏ chạy.

Hậu quả, Đại úy Đại úy Hoàng Trung H. bị thương nặng, trong đó 1/3 bàn chân phải bị đứt lìa và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Cuba – Đồng Hới.

Đại úy Hoàng Trung H. đã được phẫu thuật sọ não và nối lại phần bàn chân bị đứt lìa.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp, kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ hung khí gây án.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Viết Hoàng khai nhận không quen biết Đại úy H, không có mâu thuẫn. Trước khi gây án, nghi phạm đã sử dụng nhiều rượu bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Diễn biến mới vụ cán bộ Công an bị chém trọng thương ở Quảng Trị

Cán bộ Công an ở Quảng Trị bị chém trọng thương đã được các bác sĩ phẫu thuật sọ não để hút máu tụ, xử lý tổn thương vùng đầu và nối lại bàn chân bị đứt lìa.

Ngày 6/5, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt cho Đại úy Hoàng Trung H., cán bộ Công an phường Ba Đồn bị thương nặng trong vụ đối tượng dùng rựa tấn công tại trụ sở.

Theo đó, nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, trên đầu có vết chém sâu gây chảy máu não, đồng thời 1/3 bàn chân phải bị chém đứt lìa.

Bắt khẩn cấp đối tượng chém cán bộ Công an trọng thương

Đối tượng N.V.H đã dùng rựa chém một cán bộ Công an phường Ba Đồn (Quảng Trị), khiến nạn nhân bị thương nặng, trong đó 1/3 bàn chân phải bị đứt lìa.

Chiều 5/5, tại trụ sở Công an phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị), một đối tượng mang theo một cây rựa bất ngờ xông vào Phòng trực ban hình sự, chém trọng thương một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h40 ngày 5/5, đối tượng N.V.H (SN: 1998, hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố Thủy Sơn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) mang theo một cây rựa dài khoảng 80 cm xông vào Phòng trực ban hình sự, Công an phường Ba Đồn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 6.5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời nắng vào ban ngày, chiều tối xuất hiện mưa dông. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ một số nơi mưa to đến rất to với lượng mưa vượt 70 mm.

