Diễn biến mới vụ cán bộ Công an bị chém trọng thương ở Quảng Trị

Cán bộ Công an ở Quảng Trị bị chém trọng thương đã được các bác sĩ phẫu thuật sọ não để hút máu tụ, xử lý tổn thương vùng đầu và nối lại bàn chân bị đứt lìa.

Ngày 6/5, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt cho Đại úy Hoàng Trung H., cán bộ Công an phường Ba Đồn bị thương nặng trong vụ đối tượng dùng rựa tấn công tại trụ sở.

Theo đó, nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, trên đầu có vết chém sâu gây chảy máu não, đồng thời 1/3 bàn chân phải bị chém đứt lìa.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật sọ não để hút máu tụ, xử lý tổn thương vùng đầu và đồng thời thực hiện nối lại phần bàn chân bị đứt lìa.

Được biết, ca nối bàn chân đặc biệt phức tạp do vết thương nghiêm trọng, tổn thương nhiều mạch máu và gân cơ. “Bệnh viện chỉ thực hiện nối các mạch máu chính để duy trì sự sống cho bàn chân. Sau đó, các bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Huế đã ra hỗ trợ xuyên đêm để hoàn thành ca ghép”. Một lãnh đạo bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới, cho biết.

Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa tỉnh táo trở lại, đang được hồi sức tích cực và theo dõi đặc biệt.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 12h40 ngày 5/5, đối tượng Nguyễn Viết Hoàng (SN: 1998, hộ khẩu thường trú tại Tổ dân phố Thủy Sơn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) mang theo một cây rựa dài khoảng 80 cm xông vào Phòng trực ban hình sự, Công an phường Ba Đồn.

Đối tượng Nguyễn Viết Hoàng bị bắt giữ ngay sau khi gây án.

Tại đây, đối tượng Nguyễn Viết Hoàng đã dùng rựa chém liên tiếp vào vùng đầu, bàn chân phải và gót chân trái của Đại úy Đại úy Hoàng Trung H. đang làm nhiệm vụ trực ban hình sự.

Hậu quả, Đại úy Đại úy Hoàng Trung H. bị thương nặng, trong đó 1/3 bàn chân phải bị đứt lìa và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Cuba – Đồng Hới.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp, kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ hung khí gây án.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.