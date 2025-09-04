Hà Nội

Sống xanh

KCN Phan Thiết giai đoạn 2 chưa chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường

Chủ đầu tư KCN Phan Thiết giai đoạn 2 chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường mặc dù được thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn.

Gia Đạt

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Thép Trung Nguyên – chủ đầu tư Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2.

r45y.jpg
Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 2 (tỉnh Lâm Đồng) bị đề nghị kiểm tra về chấp hành bảo vệ môi trường. Ảnh SGGP

Theo Ban này, thời gian qua, chủ đầu tư KCN Phan Thiết giai đoạn 2 chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường mặc dù được thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn. Cụ thể, chủ đầu tư KCN Phan Thiết giai đoạn 2 chưa lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục và kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Ngoài ra, Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN có hiện tượng xử lý nước thải vượt công suất so với giấy phép môi trường. Tuy nhiên, đến nay Chủ đầu tư KCN Phan Thiết giai đoạn 2 vẫn chưa thực hiện nâng công suất của Trạm và thực hiện thủ tục giấy phép môi trường theo quy định. Vì vậy, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Chủ đầu tư KCN Phan Thiết giai đoạn 2 để có biện pháp xử lý theo quy định.

Khu công nghiệp Phan Thiết được đầu tư thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được phê duyệt năm 1998, diện tích 68ha, khởi công từ 1999 và là KCN đầu tiên của tỉnh Bình Thuận (cũ). Đến nay, hạ tầng đã hoàn chỉnh, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Giai đoạn 2 được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt từ năm 2005, với diện tích 40,7ha. Chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành hạ tầng. Tỉ lệ lấp đầy hiện đạt hơn 70%.

>>> Xem thêm video: Cơ sở chế xoài gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt

Nguồn: ĐTHĐT.
