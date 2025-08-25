Hà Nội

Xã hội

Công ty TNHH Minh Hiền bị phạt 320 triệu do không có giấy phép môi trường

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Minh Hiền đã đưa cơ sở sản xuất vào hoạt động nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định.

Gia Đạt

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội (thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Minh Hiền có trụ sở và cơ sở sản xuất tại Cụm Công nghiệp Bích Hòa, xã Bình Minh, TP Hà Nội (địa chỉ trước đây thuộc xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

09.jpg
Ảnh minh họa.

Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và sản xuất, chế biến, bảo quản các sản phẩm từ thịt. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Hoàng Hải Anh - Giám đốc.

Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Công ty TNHH Minh Hiền đã đưa cơ sở sản xuất vào hoạt động, nhưng không có giấy phép môi trường theo quy định. Đây là hành vi vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội (thành viên Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội) đã quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp này với mức phạt chính là 160 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ theo khoản 3, Điều 6 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, mức phạt đối với tổ chức vi phạm sẽ nhân đôi so với cá nhân. Vì vậy, tổng mức phạt tiền áp dụng cho Công ty TNHH Minh Hiền là 320 triệu đồng.

Quyết định xử phạt nêu rõ: Công ty TNHH Minh Hiền không có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ trách nhiệm. Doanh nghiệp cũng không bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hay biện pháp khắc phục hậu quả nào khác ngoài việc nộp phạt.

Ông Hoàng Hải Anh, Giám đốc Công ty TNHH Minh Hiền, có trách nhiệm chấp hành quyết định xử phạt. Trong trường hợp quá thời hạn quy định mà doanh nghiệp không tự nguyện thi hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trên địa bàn thành phố có 701 cơ sở giết mổ, trong đó có 84 cơ sở giết mổ trâu bò, 201 cơ sở giết mổ lợn, 405 cơ sở giết mổ gia cầm, 11 cơ sở giết mổ động vật khác. Được biết, Công ty TNHH Minh Hiền là một trong 8 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm lớn nhất Hà Nội. Chỉ riêng lợn, trung bình mỗi ngày công ty giết mổ khoảng 1.000 con.

Nguồn: ĐTHĐT.
