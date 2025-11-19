Hà Nội

Xã hội

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty CP L.L.M vì chôn lấp 117 khối chất thải nguy hại

Lãnh đạo Công ty L.L.M mặc dù biết rõ việc nhân viên đổ, thải, chôn lấp chất xúc tác có chứa thành phần nguy hại trái quy định nhưng vẫn đồng ý.

Tuệ Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi (Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Đức Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty CP L.L.M và ông Huỳnh Vĩnh Phúc – Giám đốc Khu liên hiệp xử lý và tái chế chất thải thuộc Công ty CP L.L.M, về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

1000023280.jpg
Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Đức Hoàng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi (Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra ngày 06/6/2025 tại Khu liên hiệp xử lý và tái chế chất thải thuộc Công ty CP L.L.M; đồng thời, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với 01 Phó Giám đốc và 02 nhân viên tại Khu liên hiệp xử lý và tái chế chất thải.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP L.L.M về hành vi “Xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên, trong trường hợp có lưu lượng nước thải dưới 5m3/ngày” quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, với mức phạt là 144.000.000 đồng.

1000023281.jpg
Giám đốc Khu liên hiệp xử lý và tái chế chất thải thuộc Công ty CP L.L.M.

Kết quả điều tra mở rộng, xác định, ông Trần Đức Hoàng và ông Huỳnh Vĩnh Phúc mặc dù biết rõ việc nhân viên đổ, thải, chôn lấp chất xúc tác có chứa thành phần nguy hại trái quy định nhưng vẫn đồng ý để nhân viên tiếp tục thực hiện mà không áp dụng bất kỳ biện pháp ngăn chặn hay giám sát nào dẫn đến việc vi phạm kéo dài với tổng khối lượng chất thải nguy hại được đổ, thải, chôn lấp trái phép 117.930 kg.

