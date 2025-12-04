K+ kinh doanh ra sao trước khi thông báo đóng cửa từ 1/1/2026?

K+ sẽ chính thức dừng hoạt động tại Việt Nam từ 1/1/2026 sau 16 năm.

Ngày 3/12, Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) phát đi thông báo chính thức về việc ngừng cung cấp gói 5 kênh K+ trên hạ tầng truyền hình của đơn vị này kể từ ngày 1/1/2026. VSTV hiện là đơn vị vận hành K+ tại thị trường Việt Nam.

Để đảm bảo quyền lợi khách hàng, VSTV cho biết sẽ tiếp tục hợp tác cung cấp gói 5 kênh K+ đến hết ngày 31/12/2025. Sau thời điểm này, tín hiệu gói 5 kênh K+ sẽ được VSTV ngừng cung cấp qua tất cả các đối tác.

Về bản quyền Ngoại hạng Anh, đơn vị nắm bản quyền sẽ sớm thông báo đến người dùng trong thời gian tới.

Đây được xem là sự xác nhận chính thức về việc chấm dứt hoạt động của K+ tại thị trường Việt Nam sau 16 năm.

Thông báo từ SCTV. Ảnh: Nhịp sống thị trường

Thành lập từ 2009, K+ gây tiếng vang lớn khi xuất hiện tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, kèm bản quyền của các giải đấu bóng đá hàng đầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh internet và các nền tảng OTT phát triển mạnh, hoạt động truyền hình trả tiền của K+ chịu nhiều sức ép.

Động thái thoái lui của K+ diễn ra sau một thời gian dài hoạt động không hiệu quả.

Hồi tháng 8, trang tin chuyên ngành quốc tế decodeTV đăng tải bài phỏng vấn với Giám đốc điều hành tập đoàn Canal+, ông Maxime Saada, cổ đông lớn đến từ Pháp trong liên doanh K+. Theo bài báo này, ông Maxime Saada đã đưa ra những phát biểu thẳng thắn về tình hình kinh doanh tại Việt Nam.

Ông Maxime Saada cho biết: "Chúng tôi đang ở giai đoạn mà khoản lỗ tại Việt Nam đã đủ lớn và các giải pháp không rõ ràng". Ông Saada tiết lộ, Canal+ có thể sẽ đưa ra một quyết định, hoặc là tái cấu trúc đáng kể hoạt động, hoặc thậm chí là rút lui khỏi thị trường.

Tại Việt Nam, sự hiện diện của Canal+ được thực hiện thông qua liên doanh VSTV. VSTV được thành lập năm 2009 với vốn điều lệ 20,1 triệu USD. Về cơ cấu sở hữu, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) nắm giữ 51% cổ phần, tương đương 10,2 triệu USD. Phần còn lại, 49% cổ phần, thuộc về Tập đoàn Canal+.

Ngoài trụ sở chính đặt tại Hà Nội, VSTV đã mở 20 cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên cả nước và triển khai hệ thống gồm gần 2.000 đại lý trên khắp toàn quốc.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo kiểm toán, tính đến 31/12/2020, K+ đã có lỗ lũy kế tổng cộng 3.571 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu xuống -3.227 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2021, K+ (VSTV) đã ghi nhận tổng lỗ lũy kế vượt mốc 3.800 tỷ đồng (theo số liệu trên báo cáo tài chính tại Việt Nam).

Ngày 4/10, K+ bất ngờ thông báo đóng gần như toàn bộ hệ thống cửa hàng K+ Store trên cả nước. Động thái này đồng nghĩa với việc kênh truyền hình này sẽ chấm dứt kênh bán hàng truyền thống đã duy trì suốt hơn một thập kỷ, chỉ còn tập trung vào mảng dịch vụ OTT qua ứng dụng và website.