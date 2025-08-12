POM báo lỗ hơn 170 tỷ trong quý 2

CTCP Thép Pomina (HoSE: POM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025, cho thấy tình hình kinh doanh vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi đáng kể. Mặc dù đã nỗ lực kiểm soát chi phí và thu hẹp mức lỗ, doanh nghiệp vẫn ghi nhận khoản lỗ lớn trong bối cảnh nhà máy tiếp tục ngưng hoạt động.

Doanh thu giảm, chuyển từ lỗ gộp sang lãi gộp

Trong quý 2, POM ghi nhận doanh thu thuần đạt 461,7 tỷ đồng, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính do nhà máy vẫn tạm ngưng, doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động gia công. Tuy vậy, giá vốn hàng bán giảm mạnh 38% giúp công ty đảo chiều từ lỗ gộp 50,8 tỷ đồng trong quý 2/2024 sang lãi gộp 48,7 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh gần 82% còn hơn 400 triệu đồng, chủ yếu do không còn nguồn thu từ chênh lệch tỷ giá như năm trước. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 10,4% lên 165,3 tỷ đồng, dù chi phí lãi vay thực tế đã giảm từ 176 tỷ xuống còn 163 tỷ đồng. Sự gia tăng này chủ yếu do năm trước có khoản hoàn nhập đầu tư vào POM2 gần 26 tỷ đồng – khoản không còn ghi nhận trong năm nay.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm mạnh. Chi phí bán hàng giảm 91% còn 457 triệu đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận giá trị âm 12,2 tỷ đồng do công ty đánh giá lại khấu hao tài sản cố định, với chi phí khấu hao trong kỳ âm 28 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty phát sinh khoản lỗ khác gần 66 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 26,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lỗ quý thứ 13 liên tiếp, vốn chủ âm

Pomina tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế 170,3 tỷ đồng trong quý 2, giảm so với khoản lỗ 280 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là quý lỗ thứ 13 liên tiếp và quý thứ 12 liên tục có mức lỗ vượt 100 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.490,9 tỷ đồng, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, chi phí lớn khiến POM tiếp tục lỗ 329,7 tỷ đồng, so với mức lỗ 505,4 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024. Lỗ lũy kế tính đến cuối quý 2/2025 lên tới 2.898,3 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của công ty ở mức 9.498 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí xây dựng cơ bản dở dang với 5.723,6 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư vào dự án lò cao và lò EAF tại KCN Phú Mỹ. Các khoản mục khác bao gồm 388 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, 754 tỷ đồng phải thu ngắn hạn và 453 tỷ đồng hàng tồn kho.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 9.502 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn là 5.701 tỷ đồng và vay dài hạn khoảng 719 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý ghi nhận âm 4,1 tỷ đồng do lỗ lũy kế kéo dài.

Ảnh minh hoạ

Hợp tác với VNSteel kỳ vọng giúp phục hồi sản xuất

Trước áp lực tài chính kéo dài, Pomina đã ký biên bản ghi nhớ với Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSteel, UPCoM: TVN) vào tháng 6/2024, nhằm thành lập CTCP Pomina Phú Mỹ với vốn điều lệ dự kiến 2.700 – 2.800 tỷ đồng. Theo phương án hợp tác, Pomina sẽ góp khoảng 900 – 1.000 tỷ đồng bằng tài sản hiện hữu (nhà máy Pomina 1 và 3), còn VNSteel góp phần còn lại bằng tiền mặt, nắm 65% cổ phần.

Liên doanh này được kỳ vọng sẽ tiếp nhận tài sản và khôi phục vận hành các nhà máy của Pomina, đồng thời giúp cải thiện năng lực tài chính. Quá trình đàm phán chi tiết hiện đang được tiếp tục, với kế hoạch hoàn tất thủ tục thành lập công ty trong quý 1/2026.

Pomina cho biết việc ký kết hợp đồng hợp tác chính thức sẽ giúp củng cố khả năng hoạt động liên tục – yếu tố quan trọng để công ty kiểm toán phát hành báo cáo kiểm toán hợp lệ cho các năm 2023, 2024 và 2025. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên muộn nhất vào quý 2/2026.

Cổ phiếu vẫn bị hạn chế giao dịch

Cổ phiếu POM hiện vẫn đang trong diện hạn chế giao dịch trên sàn UPCoM theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 10/7/2025, do công ty chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán trong hai năm liên tiếp (2023 và 2024), vi phạm quy định công bố thông tin.

Theo giải trình từ doanh nghiệp, nguyên nhân chính là do tình trạng âm vốn lưu động kéo dài, khiến đơn vị kiểm toán chưa thể xác nhận giả định hoạt động liên tục – điều kiện bắt buộc để hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính.

Trước đó, Pomina từng kỳ vọng giải quyết khó khăn tài chính thông qua thương vụ bán 51% cổ phần cho Nansei Co.,Ltd với tổng giá trị 58,9 triệu USD. Tuy nhiên, giao dịch không thể thực hiện do vướng quy định giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 50%.

Sau khi thương vụ với Nansei không thành, Pomina chuyển hướng tìm kiếm đối tác trong nước. Trong năm 2024, doanh nghiệp đã đàm phán với Thaco Industries, có sự tham gia của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, khác biệt về định hướng phát triển và chuyên môn trong ngành luyện kim khiến hai bên không đạt được thỏa thuận.

Đến giữa năm 2024, Pomina ký biên bản ghi nhớ với VNSteel – một đối tác nội địa có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luyện kim. Doanh nghiệp kỳ vọng đây là hướng đi khả thi giúp khôi phục hoạt động sản xuất, từ đó tạo điều kiện để hoàn thiện báo cáo kiểm toán và chấm dứt tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch.

Pomina đặt mục tiêu trong quý 2/2026 sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý, cung cấp đủ tài liệu cho kiểm toán và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là cơ sở để doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu công bố thông tin, tiến tới gỡ bỏ lệnh hạn chế giao dịch trên thị trường UPCoM.