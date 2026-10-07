Bulgaria lên án vụ tấn công tàu thương mại ở Biển Đen

Thủ tướng Bulgaria Radev cho rằng vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào 2 tàu thương mại ở Biển Đen là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, máy bay không người lái đã tấn công 2 tàu thương mại ở vị trí cách bờ biển Bulgaria khoảng 128 km vào lúc 3 giờ sáng ngày 6/10 (giờ địa phương). Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào tàu thuyền trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria ở Biển Đen.

"Tàu Alfa Watan mang cờ Togo bị hư hại nghiêm trọng về cấu trúc và chìm xuống biển. Hiện chưa có thông tin về số phận của thủy thủ đoàn trên tàu này", Thủ tướng Radev nói.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev. Ảnh: Government.bg.

Tàu thứ hai - Able mang cờ Palau - đã bốc cháy sau vụ tấn công. Toàn bộ 18 thành viên thủy thủ đoàn may mắn được sơ tán kịp thời. Hai thủy thủ bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện ở thành phố cảng Varna bằng máy bay.

Nguồn gốc của những chiếc máy bay không người lái này vẫn chưa được xác định ngay lập tức.

Thủ tướng Radev đã lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào 2 tàu thương mại ở Biển Đen, cho rằng đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và luật hàng hải.

Được biết, tàu Able khi đó đang chở lúa mì và di chuyển về phía Nam, trong khi tàu Alfa Watan đang hướng về phía Bắc. Thủ tướng Radev cho biết, hàng hóa trên tàu Alfa Watan chưa được xác định và các nhà chức trách đang theo dõi để đề phòng khả năng tràn dầu và ô nhiễm môi trường khác.

“Với tư cách là một quốc gia có trách nhiệm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình đối với sức khỏe và tính mạng của bất kỳ ai di chuyển trong khu vực này, bất kể ai là người chịu trách nhiệm, chúng tôi có nghĩa vụ phải tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ khẩn cấp”, ông Radev nói.

Theo Thủ tướng Radev, những gì đang xảy ra đang gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động vận chuyển hàng hóa ở Biển Đen, đẩy chi phí bảo hiểm lên cao hơn nữa và khiến việc vận chuyển trở nên vô cùng khó khăn.

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