Israel không kích khắp Lebanon, nhiều người thương vong

4 người, trong đó có 2 thành viên Hezbollah, đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào miền đông và nam Lebanon.

>>> Mời độc giả xem video: Israel tấn công Lebanon

Nguồn video: TRT World.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ nguồn tin Lebanon cho biết, các cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực miền đông và miền nam Lebanon hôm 23/10 đã khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 thành viên Hezbollah.

"2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào một ngôi nhà ở thị trấn Arabsalim, miền nam Lebanon, vào tối 23/10 trong khi 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc oanh kích trước đó của Tel Aviv nhằm vào các khu vực ở quận Baalbek, miền đông Lebanon", nguồn tin cho biết.

Bên trong tòa nhà bị hư hại ở thành phố Mais al-Jabal, Lebanon, sau các cuộc tấn công của Israel ngày 20/10/2025. Ảnh: Anadolu.

Một nguồn tin tình báo Quân đội Lebanon nói với Tân Hoa Xã rằng 2 người thiệt mạng ở miền đông Lebanon là thành viên Hezbollah được xác định là Mohammad Haidar Jazini và Hisham Khalil.

Được biết, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực từ ngày 27/11/2024. Tuy nhiên, Quân đội Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công không thường xuyên vào Lebanon, viện dẫn hoạt động chống lại "mối đe dọa" của lực lượng Hezbollah, trong khi vẫn duy trì lực lượng tại 5 vị trí chính dọc biên giới với Lebanon.