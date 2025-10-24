Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Israel không kích khắp Lebanon, nhiều người thương vong

4 người, trong đó có 2 thành viên Hezbollah, đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào miền đông và nam Lebanon.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

>>> Mời độc giả xem video: Israel tấn công Lebanon

Nguồn video: TRT World.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ nguồn tin Lebanon cho biết, các cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực miền đông và miền nam Lebanon hôm 23/10 đã khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 thành viên Hezbollah.

"2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào một ngôi nhà ở thị trấn Arabsalim, miền nam Lebanon, vào tối 23/10 trong khi 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc oanh kích trước đó của Tel Aviv nhằm vào các khu vực ở quận Baalbek, miền đông Lebanon", nguồn tin cho biết.

le.png
Bên trong tòa nhà bị hư hại ở thành phố Mais al-Jabal, Lebanon, sau các cuộc tấn công của Israel ngày 20/10/2025. Ảnh: Anadolu.

Một nguồn tin tình báo Quân đội Lebanon nói với Tân Hoa Xã rằng 2 người thiệt mạng ở miền đông Lebanon là thành viên Hezbollah được xác định là Mohammad Haidar Jazini và Hisham Khalil.

Được biết, lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực từ ngày 27/11/2024. Tuy nhiên, Quân đội Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công không thường xuyên vào Lebanon, viện dẫn hoạt động chống lại "mối đe dọa" của lực lượng Hezbollah, trong khi vẫn duy trì lực lượng tại 5 vị trí chính dọc biên giới với Lebanon.

#Xung đột Israel-Lebanon #Không kích Israel tại Lebanon #Tình hình chiến sự khu vực #Israel không kích Lebanon #Hezbollah

Bài liên quan

Thế giới

Israel không kích dữ dội loạt địa điểm ở thủ đô Lebanon

Israel đã tấn công loạt địa điểm ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut (Lebanon), nơi mà Tel Aviv cho là các nhà máy Hezbollah sử dụng để sản xuất UAV.

Theo Daily Mail, ngày 5/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố lực lượng Hezbollah đã thiết lập 5 địa điểm ở khu Dahieh của Beirut để làm nơi sản xuất hàng nghìn UAV.

"Các cơ sở ngầm này thuộc về Đơn vị 127 của Hezbollah", IDF tuyên bố. Dù vậy, IDF vẫn chưa cung cấp bằng chứng cụ thể về sự tồn tại của các nhà máy này.

Xem chi tiết

Israel không kích dữ dội Gaza, hơn 40 người thiệt mạng

Ít nhất 42 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Dải Gaza.

Al Jazeera đưa tin, lực lượng Israel đang tăng cường pháo kích vào các khu vực trung tâm và tiến xe tăng sâu hơn vào phía bắc và nam của vùng đất này.
6 người thiệt mạng đã thiệt mạng trong hai cuộc không kích nhằm vào một ngôi nhà và gần Bệnh viện Kamal Adwan ở Beit Lahiya, phía bắc Dải Gaza, trong khi 4 người khác thiệt mạng khi một cuộc không kích đánh trúng một chiếc xe máy ở Khan Younis phía nam, hãng thông tấn Reuters dẫn lời nhân viên y tế ngày 28/11.
Xem chi tiết

Cận cảnh cuộc sống người dân Lebanon sau thỏa thuận ngừng bắn

Hãng Reuters đăng tải loạt ảnh ghi lại cuộc sống của người dân ở Lebanon sau khi lực lượng Hezbollah và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 27/11.

Riwa Kassem Baher đang nói chuyện trên điện thoại di động khi cô đứng bên ngoài ngôi nhà bị hư hại trong cuộc không kích của Israel ở Tyre
Nhiều người dân ở Lebanon từng phải di dời đã trở về nhà của họ sau khi Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 27/11. Ảnh: Riwa Kassem Baher nói chuyện qua điện thoại khi đứng bên ngoài ngôi nhà bị hư hại trong cuộc không kích của Israel ở Tyre, miền nam Lebanon, ngày 29/11. (Nguồn ảnh: Reuters)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới