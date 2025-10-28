Hà Nội

Thế giới

Israel dỡ bỏ 'tình trạng đặc biệt' ở khu vực miền Nam đất nước

Israel đã quyết định dỡ bỏ "tình trạng đặc biệt" ở miền nam đất nước lần đầu tiên kể từ tháng 10/2023.

An An (Theo Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã ngày 27/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã chấp nhận đề nghị của quân đội về việc chấm dứt "tình trạng đặc biệt" ở miền nam đất nước và dỡ bỏ tình trạng này vào sáng 28/10.

"Quyết định này phản ánh thực tế an ninh mới ở miền nam Israel đã đạt được", Bộ trưởng Katz nhấn mạnh.

israel2.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz. Ảnh: Anadolu.

"Bên cạnh việc trả tự do cho tất cả con tin, chúng tôi cam kết hoàn toàn đạt được mọi mục tiêu đã đề ra - trước hết là giải giáp vũ khí của Hamas và phi quân sự hóa Gaza", Bộ trưởng Katz nói thêm.

Được biết, Israel ban bố "tình trạng đặc biệt" trong nước khi có khả năng cao xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào dân thường. Biện pháp này vẫn có hiệu lực tại các khu vực giáp ranh với Gaza kể từ khi lực lượng Hamas tấn công miền Nam Israel vào ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị bắt làm con tin.

israel.png
Xe quân sự của Israel gần biên giới phía nam Israel với Gaza ngày 16/9/2025. Ảnh: Xinhua.

Hôm 26/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ không tìm kiếm sự cho phép khi tiến hành các cuộc tấn công ở Gaza, cùng với những nơi khác, ngay cả sau khi đồng ý với các thỏa thuận ngừng bắn.

"Israel là một quốc gia độc lập. Chúng tôi sẽ tự vệ bằng chính lực lượng của mình và chúng tôi sẽ tiếp tục làm chủ vận mệnh của mình", Thủ tướng Netanyahu tuyên bố.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel tuyên bố nối lại ngừng bắn

Nguồn video: VTV
