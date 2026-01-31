Hà Nội

Thế giới

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công căn cứ không quân ở Niger

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách về vụ tấn công vào một căn cứ không quân ở thủ đô Niger.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, trên trang Amaq News Agency, phiến quân IS đã đưa ra tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công "bất ngờ và phối hợp" nhằm vào một căn cứ không quân ở thủ đô Niamey, Niger, khiến 4 binh sĩ bị thương và một máy bay bị hư hại.

Đài truyền hình nhà nước Niger đưa tin, lực lượng Niger đã nhanh chóng đáp trả vụ tấn công vào sáng sớm 29/1, tiêu diệt 20 kẻ tấn công và bắt giữ 11 tên khác. Theo Đài truyền hình nhà nước Niger, một trong những kẻ tấn công bị tiêu diệt là công dân Pháp.

ap26030358658084.jpg
Những người đi xe máy đi ngang qua lối vào sân bay ở Niamey, Niger, ngày 8/8/2023. Ảnh: AP.

Đoạn video được cho là quay tại hiện trường ghi lại những tiếng nổ lớn và bầu trời rực sáng khi các vụ nổ bắt đầu vào khoảng nửa đêm và kéo dài khoảng hai giờ tại khu vực sân bay quốc tế Diori Hamani.

Hãng hàng không Air Côte d'Ivoire cho biết một trong những máy bay của hãng, đang đậu trên đường băng của sân bay ở Niamey, đã bị trúng đạn trong cuộc đấu súng, gây ra thiệt hại cho thân máy bay và cánh phải.

Sân bay Niamey là một trung tâm chiến lược, nơi đặt các căn cứ quân sự, trụ sở của lực lượng Niger-Burkina Faso-Mali và một kho dự trữ uranium lớn - tâm điểm của cuộc tranh chấp với công ty hạt nhân Orano của Pháp.

Hôm 30/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo các nhân viên Đại sứ quán và gia đình của họ rời khỏi Niger vì "lo ngại về an ninh" sau vụ tấn công.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tiêu diệt một số thành viên cấp cao IS tại Syria hồi tháng 10/2022

Nguồn video: THĐT
