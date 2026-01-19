Hà Nội

Thế giới

Iraq bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao IS

Cơ quan Chống khủng bố Iraq (ICTS) gần đây đã bắt giữ 3 phần tử IS, trong đó có một thủ lĩnh cấp cao của nhóm khủng bố này.

An An (Theo THX, INA)

Tân Hoa Xã đưa tin, Cơ quan Chống khủng bố Iraq (ICTS) ngày 18/1 cho biết đã bắt giữ 3 phần tử khủng bố IS trong các chiến dịch dựa trên thông tin tình báo tại tỉnh Anbar và Sulaymaniyah.

"Hai nghi phạm bị bắt giữ tại Anbar, một tỉnh phía tây từng là thành trì của nhóm cực đoan này. Một đối tượng là thủ lĩnh cấp cao và từng tham gia vào các xưởng chế tạo bom", tuyên bố của ICTS cho biết.

iraq.png

Cơ quan Chống khủng bố Iraq đã bắt giữ nhiều phần tử IS. Ảnh: INA.

Nghi phạm thứ ba bị ICTS bắt giữ trong chiến dịch phối hợp với lực lượng an ninh người Kurd ở Sulaymaniyah, thuộc khu vực tự trị của người Kurd ở Iraq.

Iraq tuyên bố chiến thắng trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào năm 2017, nhưng tàn dư của nhóm này vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường, đặc biệt là ở các thành phố, khu vực sa mạc và vùng sâu vùng xa. Chính quyền Iraq đã thông báo về việc tiếp tục bắt giữ các phần tử khủng bố bị tình nghi.

Trước đó, vào tháng 12/2025, ICTS đã bắt giữ 5 phần tử khủng bố trong chiến dịch được thực hiện ở 3 tỉnh tại nước này.

Trong một tuyên bố gửi cho INA, ICTS cho biết các vụ bắt giữ là một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường an ninh quốc gia của nước này và truy bắt các thành viên khủng bố.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tiêu diệt một số thành viên cấp cao IS tại Syria hồi tháng 10/2022

Nguồn video: THĐT
