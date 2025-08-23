Iran và châu Âu nối lại đàm phán hạt nhân vào tuần tới

Iran và 3 cường quốc châu Âu đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân vào tuần tới.

Al Jazeera đưa tin ngày 22/8, Iran và 3 cường quốc gia châu Âu đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân vào tuần tới, ngay cả khi mối đe dọa về việc khôi phục các lệnh trừng phạt vẫn hiện hữu.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với các nhà ngoại giao Pháp, Anh và Đức, trong đó họ đã nhất trí rằng các Thứ trưởng sẽ tham dự cuộc đàm phán vào ngày 26/8.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AA.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã xác nhận các cuộc đàm phán, đồng thời cảnh báo rằng châu Âu sẵn sàng tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc theo cơ chế "khôi phục tức thời" trừ khi Iran cam kết một thỏa thuận có thể kiểm chứng và lâu dài. "Thời gian rất ngắn và Iran cần phải tham gia một cách thực chất", ông nói.

Theo các phương tiện truyền thông Iran, ông Araghchi đã bác bỏ lời đe dọa, đồng thời cảnh báo về hậu quả nếu họ làm như vậy.

Trước đó, 3 quốc gia châu Âu đã cáo buộc Tehran tiến hành làm giàu uranium, vi phạm các cam kết quốc tế và cho rằng chương trình của nước này có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Iran khẳng định hoạt động của họ chỉ nhằm mục đích dân sự và các chính phủ phương Tây không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Tehran đang biến chương trình hạt nhân của mình thành vũ khí.

