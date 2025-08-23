Hà Nội

Thế giới

Iran và châu Âu nối lại đàm phán hạt nhân vào tuần tới

Iran và 3 cường quốc châu Âu đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân vào tuần tới.

An An (Theo AJ)

Al Jazeera đưa tin ngày 22/8, Iran và 3 cường quốc gia châu Âu đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân vào tuần tới, ngay cả khi mối đe dọa về việc khôi phục các lệnh trừng phạt vẫn hiện hữu.

Theo truyền thông nhà nước Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với các nhà ngoại giao Pháp, Anh và Đức, trong đó họ đã nhất trí rằng các Thứ trưởng sẽ tham dự cuộc đàm phán vào ngày 26/8.

iran1.png
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AA.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã xác nhận các cuộc đàm phán, đồng thời cảnh báo rằng châu Âu sẵn sàng tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc theo cơ chế "khôi phục tức thời" trừ khi Iran cam kết một thỏa thuận có thể kiểm chứng và lâu dài. "Thời gian rất ngắn và Iran cần phải tham gia một cách thực chất", ông nói.

Theo các phương tiện truyền thông Iran, ông Araghchi đã bác bỏ lời đe dọa, đồng thời cảnh báo về hậu quả nếu họ làm như vậy.

Trước đó, 3 quốc gia châu Âu đã cáo buộc Tehran tiến hành làm giàu uranium, vi phạm các cam kết quốc tế và cho rằng chương trình của nước này có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Iran khẳng định hoạt động của họ chỉ nhằm mục đích dân sự và các chính phủ phương Tây không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Tehran đang biến chương trình hạt nhân của mình thành vũ khí.

Thế giới

Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Washington có thể tấn công trở lại Iran nếu Tehran tiếp tục làm giàu uranium.

Theo RT ngày 28/7, Tổng thống Trump cảnh báo rằng nước này có thể tấn công trở lại Iran nếu Tehran tiếp tục làm giàu uranium.

trump.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: PBS.
Xem chi tiết

Thế giới

Iran thừa nhận cơ sở hạt nhân bị thiệt hại nghiêm trọng

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận các cơ sở hạt nhân của nước này đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc không kích của Mỹ.

Theo New York Post, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 21/7 xác nhận rằng các cơ sở hạt nhân của nước này đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào tháng trước.

"Cơ sở hạt nhân của chúng tôi đã bị hư hại nặng. Mức độ thiệt hại hiện đang được đánh giá", Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói với người dẫn chương trình "Special Report" của Fox News.

Xem chi tiết

Thế giới

Mỹ, Châu Âu ra tối hậu thư cho Iran

Mỹ cùng Anh, Pháp và Đức nhất trí ấn định cuối tháng 8/2025 là thời hạn chót Iran phải đạt được thỏa thuận mới về chương trình hạt nhân của nước này.

Trang Axios dẫn 3 nguồn tin cho biết, trong cuộc điện đàm hôm 15/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Pháp, Đức đã nhất trí ấn định cuối tháng 8 là hạn chót Iran phải đạt được thỏa thuận mới với các bên về chương trình nhân nhân của nước này.

Nếu không đạt được thỏa thuận nào trước thời hạn đó, Anh, Pháp và Đức sẽ có kế hoạch kích hoạt cơ chế "phục hồi" tự động áp đặt lại tất cả lệnh trừng phạt chống Iran của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận năm 2015.

Xem chi tiết

