iPhone, Samsung hay điện thoại Trung Quốc đúng trong tranh cãi sạc pin?

Số hóa

iPhone, Samsung hay điện thoại Trung Quốc đúng trong tranh cãi sạc pin?

Một thử nghiệm dài hạn đã chứng minh sạc nhanh không gây hại pin như nhiều người vẫn lo ngại, chấm dứt tranh cãi giữa các hãng điện thoại lớn.

Thiên Trang (TH)
Trong nhiều năm, Apple và Samsung bị chỉ trích vì giữ tốc độ sạc chậm để đảm bảo an toàn pin.
Trong khi đó, điện thoại Trung Quốc nổi bật với sạc nhanh 100W-120W nhưng bị nghi ngờ làm chai pin.
Kênh HTX Studio đã thực hiện thử nghiệm 500 chu kỳ sạc trên iPhone và iQOO để kiểm chứng điều này.
Kết quả cho thấy sạc nhanh không gây hại đáng kể, chỉ chênh lệch 0,3% so với sạc chậm.
Quy tắc sạc từ 30-80% có hiệu quả nhưng lợi ích không đủ lớn để áp dụng thường xuyên.
Việc sạc qua đêm cũng không còn nguy hiểm nhờ hệ thống sạc thông minh trên điện thoại hiện đại.
Nguyên nhân chính gây hại pin là nhiệt độ cao khi vừa sạc vừa dùng máy nặng hoặc để nơi nóng.
Tóm lại, hãy sạc theo cách bạn thấy tiện, miễn là tránh để pin quá nóng hoặc cạn kiệt thường xuyên.
