Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Xiaomi 15T Pro gây sốt Việt Nam với camera đỉnh và sạc 90W

Số hóa

Xiaomi 15T Pro gây sốt Việt Nam với camera đỉnh và sạc 90W

Xiaomi 15T Pro ra mắt với thiết kế sang trọng, camera Leica, chip Dimensity 9400+, pin 5.500 mAh và sạc nhanh 90W, hứa hẹn “đe dọa” cả iPhone lẫn Galaxy.

Thiên Trang (TH)
Xiaomi 15T Pro đang trở thành tâm điểm chú ý tại Việt Nam khi mang lại trải nghiệm cận cao cấp với mức giá chỉ hơn 19 triệu đồng.
Xiaomi 15T Pro đang trở thành tâm điểm chú ý tại Việt Nam khi mang lại trải nghiệm cận cao cấp với mức giá chỉ hơn 19 triệu đồng.
Máy sở hữu thiết kế khung nhôm phẳng, mặt lưng sợi thủy tinh và độ hoàn thiện sang trọng khiến nhiều người liên tưởng đến iPhone 16 Pro Max.
Máy sở hữu thiết kế khung nhôm phẳng, mặt lưng sợi thủy tinh và độ hoàn thiện sang trọng khiến nhiều người liên tưởng đến iPhone 16 Pro Max.
Màn hình OLED 6,83 inch viền siêu mỏng, độ sâu màu 12-bit, hỗ trợ Dolby Vision và tần số quét 144Hz, đem lại trải nghiệm giải trí đỉnh cao.
Màn hình OLED 6,83 inch viền siêu mỏng, độ sâu màu 12-bit, hỗ trợ Dolby Vision và tần số quét 144Hz, đem lại trải nghiệm giải trí đỉnh cao.
Điểm nhấn lớn nhất đến từ cụm camera hợp tác với Leica, với cảm biến tele tiềm vọng 5x lần đầu xuất hiện trên dòng T, cho ảnh chân thực và độ chi tiết cao.
Điểm nhấn lớn nhất đến từ cụm camera hợp tác với Leica, với cảm biến tele tiềm vọng 5x lần đầu xuất hiện trên dòng T, cho ảnh chân thực và độ chi tiết cao.
Hiệu năng của máy được đảm bảo nhờ chip Dimensity 9400+, RAM 12GB và bộ nhớ UFS 4.1, giúp xử lý mượt mà mọi tác vụ và game nặng.
Hiệu năng của máy được đảm bảo nhờ chip Dimensity 9400+, RAM 12GB và bộ nhớ UFS 4.1, giúp xử lý mượt mà mọi tác vụ và game nặng.
Viên pin 5.500 mAh đi kèm sạc nhanh 90W giúp sạc đầy chỉ trong hơn 30 phút, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng cả ngày.
Viên pin 5.500 mAh đi kèm sạc nhanh 90W giúp sạc đầy chỉ trong hơn 30 phút, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng cả ngày.
HyperOS 2 mang đến giao diện mượt mà, ít quảng cáo hơn, cùng cam kết 5 năm cập nhật hệ điều hành và 6 năm bảo mật.
HyperOS 2 mang đến giao diện mượt mà, ít quảng cáo hơn, cùng cam kết 5 năm cập nhật hệ điều hành và 6 năm bảo mật.
Với cấu hình mạnh, thiết kế cao cấp và camera ấn tượng, Xiaomi 15T Pro xứng đáng được gọi là “sát thủ iPhone” trong phân khúc cận cao cấp.
Với cấu hình mạnh, thiết kế cao cấp và camera ấn tượng, Xiaomi 15T Pro xứng đáng được gọi là “sát thủ iPhone” trong phân khúc cận cao cấp.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#Xiaomi 15T Pro #camera Leica #sạc nhanh 90W #hiệu năng mạnh #thiết kế cao cấp #pin lớn 5500mAh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Ngân Collagen giàu có cỡ nào?

Ngân Collagen giàu có cỡ nào?

Ngân Collagen sở hữu khối tài sản khủng với biệt thự xa hoa trị giá hàng trăm tỷ đồng, bộ sưu tập kim cương đắt đỏ, và hàng loạt túi xách Hermes danh giá...