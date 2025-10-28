Hà Nội

Cựu nhân viên Apple tiết lộ sai lầm sạc iPhone khiến pin nhanh chai

Số hóa

Cựu nhân viên Apple tiết lộ sai lầm sạc iPhone khiến pin nhanh chai

Một cựu nhân viên Apple cảnh báo người dùng không nên sạc iPhone đến 100% hoặc sạc qua đêm, vì đây là nguyên nhân khiến pin xuống cấp nhanh chóng.

Thiên Trang (TH)
Tyler Morgan, cựu nhân viên từng làm việc tại Apple Store, cho biết thói quen sạc iPhone đầy 100% là sai lầm phổ biến.
Theo anh, pin lithium-ion trong iPhone sẽ lão hóa nhanh hơn nếu bị sạc đầy liên tục.
Morgan khuyến nghị người dùng chỉ nên sạc đến khoảng 80% để kéo dài tuổi thọ pin.
Anh cũng gợi ý bật tính năng “Sạc pin được tối ưu hóa” để giảm tình trạng chai pin theo thời gian.
Bên cạnh đó, việc tắt Bluetooth, giảm độ sáng, vô hiệu Siri và hạn chế ứng dụng chạy nền cũng giúp tiết kiệm năng lượng.
Morgan nhấn mạnh rằng sạc iPhone qua đêm là thói quen cần loại bỏ ngay.
Theo các chuyên gia, pin lithium-ion bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, cách sạc và thời gian sử dụng.
Để tối ưu hơn, người dùng nên tắt “Dịch vụ định vị” khi không cần thiết để vừa bảo mật vừa tiết kiệm pin.
Thiên Trang (TH)
