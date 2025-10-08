Hà Nội

iPhone mãi không “đánh cắp” được tính năng hay nhất của Android

Số hóa

iPhone mãi không “đánh cắp” được tính năng hay nhất của Android

Dù đã vay mượn hàng loạt ý tưởng từ Android, Apple vẫn kiên quyết nói không với trình khởi chạy, tính năng được xem là linh hồn của sự tùy biến trên smartphone.

Thiên Trang (TH)
Trong khi Apple dần cởi mở hơn với người dùng iPhone, một giới hạn vẫn tồn tại: iOS chưa bao giờ cho phép cài đặt trình khởi chạy như Android.
Theo Tom’s Guide, nếu Apple “đánh cắp” được tính năng này, nhiều người dùng Android sẽ sẵn sàng chuyển sang iPhone.
Trình khởi chạy Android cho phép thay đổi mọi thứ từ biểu tượng ứng dụng, cách điều hướng đến cả phong cách hiển thị của màn hình chính.
Đây là thứ khiến điện thoại Android trở nên cá nhân hóa và sáng tạo hơn bao giờ hết, trong khi iPhone vẫn giữ phong cách “đồng phục”.
Ngay cả khi iOS 18 cho phép chỉnh màu và bố cục icon, người dùng vẫn chỉ đang thay đổi trong khuôn khổ mà Apple đặt ra.
Nếu có trình khởi chạy riêng, iPhone có thể trở thành thiết bị thực sự “thuộc về người dùng” thay vì chỉ là sản phẩm mang tính thương hiệu.
Tuy nhiên, việc này khó xảy ra khi Apple luôn đề cao sự ổn định và kiểm soát trải nghiệm người dùng ở mức tuyệt đối.
Có lẽ vì thế, “bức tường tự do” giữa Android và iPhone vẫn còn đó, và Apple vẫn chưa sẵn sàng phá bỏ nó.
#iPhone #Android #tùy biến #trình khởi chạy #iOS #điện thoại thông minh

