iPhone 17 “quá ngon” khiến bản Pro ế hàng, Apple tự tạo “quái vật”?

Nhu cầu iPhone 17 tiêu chuẩn tăng vọt 40% ngay tuần đầu mở bán, chiếc iPhone “giá rẻ” này đang khiến bản Pro mất sức hút.
VinFast EB 12 dành riêng cho thị trường châu Âu có sức chứa đến 90 người, pin LFP 422 kWh cho phép chạy 400 km sau mỗi lần sạc, cùng nhiều tiện nghi hiện đại.
Các nhà nghiên cứu ở Thụy Sĩ đang nuôi những bộ não mini từ tế bào gốc để phát triển máy tính sinh học với nhiều tiềm năng ứng dụng trong tương lai.
Đỉnh Chư Nâm được ví như ‘nóc nhà’ Tây Gia Lai là điểm trekking lý tưởng, nơi du khách săn mây, ngắm bình minh và hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.
Từng lao đao vì thẩm mỹ thất bại, nữ diễn viên Tường Vi giờ đây khiến nhiều người ngỡ ngàng với diện mạo xinh đẹp, thần thái rạng rỡ.
Phương Ly xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới: làn da nâu khỏe khoắn cùng phong cách trang điểm gợi cảm khác hẳn hình ảnh ngọt ngào quen thuộc trước đây.
Từng gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, thời gian gần đây Mẫn Tiên "lột xác" với phong cách trưởng thành, quyến rũ.
Phương Oanh bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu, ca sĩ. Những năm qua, vợ Shark Bình đóng nhiều phim truyền hình.
Campuchia ùnvg đất chùa tháp huyền bí, quyến rũ du khách bằng những đền cổ rêu phong, bờ biển trong xanh và hành trình khám phá văn hóa Khmer đặc sắc.
Sau 8 năm nổi đình đám nhờ ngoại hình nổi bật lúc vừa mới sinh, cậu bé Arsya được nhận xét vẫn giữ được các đường nét thanh tú, ưa nhìn.
Công ty khởi nghiệp Hà Lan - Aerfal Automotive đã hồi sinh chiếc xe thể thao cổ điển dựa trên Porsche 914 từ những năm 60 khiến giới mê xe ngỡ ngàng, thán phục.
Quân đội Nga đã tích cực chiến đấu tạo thế để bao vây Siversk, mới nhất là cắt đứt hoàn toàn tuyến tiếp tế tại làng Vyemka, mở đường tấn công thành phố này.
Mới đây, cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương (nickname Louis Phạm) gây chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc "lên đồ" dạo phố khiến netizen khó rời mắt.
Dù liên tục bị chỉ trích vì "sao chép trắng trợn" Apple, Xiaomi vẫn ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ chiến lược sản phẩm thông minh, giá rẻ.
Bãi biển thủy tinh nằm trong vịnh Ussuri ở ngoại ô Vladivostok là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước Nga.
Chỉ với một bức ảnh trong trang phục công sở, Saori Araki bất ngờ trở thành hiện tượng mạng toàn cầu khi vươn mình trở thành một hot girl nổi tiếng.
"Thoát vai" hoàn toàn khỏi danh xưng hot girl pickleball, "em Kim" có màn "lột xác" ngoạn mục, trở thành nàng thơ với phong cách hoàn toàn khác biệt.
Grand Canyon là một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất hành tinh, nơi thời gian khắc sâu vào từng lớp đá kể câu chuyện lịch sử Trái Đất.
Tưởng chừng mang năng lượng tích cực và thu hút vượng khí, song loại cây này lại tiềm ẩn độc chất khiến gia chủ dễ gặp rủi ro nếu sử dụng sai cách.
Mới đây, October khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong một sự kiện của Đấu Trường Chân Lý (TFT) với chiếc váy ngắn và đôi chân dài miên man.
Phương Oanh từng chia sẻ, Shark Bình cho biết, cô là người phụ nữ hội tụ đầy đủ những điều anh mong cầu. Nữ diễn viên còn tiết lộ, cô là fan của Shark Bình.