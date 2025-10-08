Hà Nội

iPhone 17 “quá ngon” khiến bản Pro ế hàng, Apple tự tạo “quái vật”?

Số hóa

iPhone 17 “quá ngon” khiến bản Pro ế hàng, Apple tự tạo “quái vật”?

Nhu cầu iPhone 17 tiêu chuẩn tăng vọt 40% ngay tuần đầu mở bán, chiếc iPhone “giá rẻ” này đang khiến bản Pro mất sức hút.

Thiên Trang (TH)
Chỉ sau một tuần ra mắt, iPhone 17 tiêu chuẩn đã khiến Apple phải khẩn cấp tăng sản lượng vì lượng đặt hàng vượt ngoài dự đoán.
Theo The Information, Apple yêu cầu đối tác Luxshare tăng 40% sản lượng mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu chưa từng có.
Ban đầu, hãng chỉ dự kiến sản xuất 25% cho bản tiêu chuẩn và 65% cho dòng Pro, nhưng thực tế đang đi ngược hoàn toàn.
Nguyên nhân đến từ việc iPhone 17 “quá ngon” so với tầm giá 24,99 triệu đồng, khi sở hữu nhiều tính năng vốn chỉ có trên bản Pro.
Lần đầu tiên, Apple mang xuống cho bản thường màn hình ProMotion 120Hz, camera nâng cấp mạnh và tính năng Center Stage.
Khoảng cách giữa hai dòng máy gần như bị xóa nhòa, khiến nhiều người không còn thấy lý do để chi thêm 10 triệu cho bản Pro.
Trong bối cảnh kinh tế nhạy cảm, người dùng càng có xu hướng chọn sản phẩm “đáng tiền” hơn là “đắt tiền”.
Apple có thể vui vì doanh số tăng, nhưng cũng phải đối mặt với thực tế rằng chính họ đã tạo ra một “quái vật” làm lu mờ dòng Pro.
#iPhone 17 #Apple #dòng tiêu chuẩn #dòng Pro #sản phẩm công nghệ #đặt hàng iPhone

