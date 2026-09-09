Iphone có thêm tính năng cực tiện lợi cho người dùng

Người dùng iPhone giờ đây có thể đưa điện thoại gần tai để nghe nội dung được dịch trực tiếp, thay vì phải kết nối tai nghe như trước.

Google vừa bổ sung chế độ “đang nghe” cho tính năng Dịch trực tiếp (Live Translate) trên iPhone, cho phép người dùng nghe bản dịch qua loa điện thoại mà không cần kết nối tai nghe.

Khi kích hoạt tính năng, người dùng chỉ cần đưa iPhone gần tai để nghe nội dung được dịch gần như theo thời gian thực. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong những cuộc hội thoại ngắn như hỏi đường, đặt phòng khách sạn hoặc giao tiếp khi du lịch nước ngoài.

Theo Google, Dịch trực tiếp hiện có thể xử lý âm thanh và dịch gần như theo thời gian thực giữa hơn 70 ngôn ngữ. Chế độ nghe trước đó đã được triển khai trên Android từ mùa hè và hiện đã có mặt trên iPhone, trong đó có Việt Nam.

Cùng thời điểm, Google bổ sung khả năng chạy Google Dịch trong nền trên Android, cho phép người dùng chuyển sang các ứng dụng khác như bản đồ hoặc thông tin đặt phòng trong khi cuộc hội thoại vẫn được dịch. Tuy nhiên, tính năng này hiện chỉ dành cho Android và Google chưa công bố thời điểm đưa lên iPhone.

Việc không còn phụ thuộc vào tai nghe giúp Dịch trực tiếp linh hoạt hơn khi di chuyển hoặc giao tiếp ngoài trời, đồng thời người dùng có thể tiếp tục trò chuyện mà không phải liên tục nhìn vào màn hình.