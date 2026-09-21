Sớm kiểm tra, khắc phục thấm dột ở Bệnh viện hơn 1.700 tỷ đồng ở Ninh Bình

Sau hơn một năm đưa vào sử dụng, Bệnh viện Đa khoa Nam Định (tỉnh Ninh Bình) được đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng đã xuất hiện nhiều vị trí thấm, dột.

Bệnh viện Đa khoa Nam Định nằm tại Khu đô thị Mỹ Trung, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, được thiết kế gồm 6 tòa nhà hợp khối, cao từ 4-11 tầng, liên kết bởi hệ thống sảnh và hành lang.

Nhiều mảng trần, tường bị hư hỏng. Ảnh: Đức Văn.

Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng hơn 74.600 m2, xung quanh là công viên, cây xanh và khu vực bãi đỗ xe. Tổng mức đầu tư dự án là 1.775 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Sau nhiều năm đình trệ, bệnh viện được đưa vào sử dụng từ cuối tháng 7/2025, mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt người đến khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, sau hơn một năm hoạt động, nhiều khu vực trong bệnh viện xuất hiện tình trạng thấm, dột, từ hành lang đến các phòng điều trị.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo chí, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình (Ban 2) cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin về tình trạng thấm, dột tại bệnh viện, đồng thời tổ chức kiểm tra và phối hợp với bệnh viện để có phương án khắc phục.

Theo Ban 2, nguyên nhân ban đầu tại một số vị trí được xác định liên quan đến hệ thống điều hòa. Một số vị trí khác do cống bị tắc khiến nước tràn vào; lớp keo bên ngoài một số vách kính bị lão hóa cũng có thể khiến nước mưa ngấm vào bên trong. Qua rà soát, Ban 2 và bệnh viện thống kê khoảng 20 vị trí bị thấm, dột cần xử lý.

Đại diện Ban 2 cho biết bệnh viện được bàn giao, đưa vào sử dụng từ cuối tháng 6/2025 và có thời gian bảo hành 24 tháng. Sau khi bàn giao, việc vận hành, duy tu, bảo trì thiết bị trong quá trình sử dụng thuộc trách nhiệm của bệnh viện.

Đây là công trình nâng cấp, cải tạo trên nền hệ thống đã được xây dựng từ năm 2006 nên quá trình thi công phát sinh nhiều khó khăn, trong đó có việc xử lý các hạng mục đã được xây dựng từ trước.

Đối với những hạng mục công trình thuộc phạm vi bảo hành, nếu phát sinh vấn đề cần khắc phục, Ban 2 sẽ yêu cầu nhà thầu kiểm tra, xác định nguyên nhân và thực hiện sửa chữa theo trách nhiệm bảo hành.

“Bệnh viện sử dụng hệ thống điều hòa tổng. Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, hệ thống cần được vệ sinh, bảo trì định kỳ 3-4 tháng/lần. Bên cạnh đó, đây là công trình cải tạo, phần thô đã được xây dựng cách đây gần 20 năm nên một số hạng mục cũ xảy ra tình trạng ngấm, thấm”, đại diện Ban 2 nói.

Ban 2 đang phối hợp với bệnh viện và nhà thầu để xử lý các vấn đề phát sinh, dự kiến khắc phục dứt điểm trong tháng 10.

Về phía bệnh viện, ông Trần Văn Tuyên, Trưởng phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa Nam Định, xác nhận từ khi đi vào hoạt động đến nay, bệnh viện chưa thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa và hiện vẫn đang xây dựng kế hoạch.