[INFOGRAPHIC] Nghỉ lễ đi cao tốc giữ khoảng cách sao để không vi phạm?

Tốc độ càng cao, khoảng cách an toàn với xe phía trước càng lớn. Không giữ đúng khoảng cách có thể bị xử phạt và trừ điểm giấy phép lái xe.
Toyota Land Cruiser Hybrid đang được một số tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết có thể về Việt Nam trong tháng 9/2026, dự kiến bắt đầu bàn giao từ giữa tháng.
Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, người dân có thể tham quan miễn phí 17 điểm di tích lịch sử và công trình văn hóa nổi tiếng của Hà Nội.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu rà soát, gỡ bỏ hàng trên Shopee với 11 sản phẩm liên quan Siêu thị Ba Lan.
Hà Nội khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ cờ Tổ quốc, pano, áp phích, băng rôn trên nhiều tuyến phố hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026).
Từ tháng 9/2026, hàng loạt quy định pháp luật mới liên quan đến tiền lương, cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi, định danh thửa đất… có hiệu lực.
Hàng nghìn người dân đổ ra đường để về quê nhân dịp được nghỉ Tết Độc Lập khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ở TP HCM bị ùn tắc.
Dự báo thời tiết ngày 29/8/2026, miền Bắc tiếp tục có mưa to cục bộ, Hà Nội dịu mát chỉ 32 độ. Trung Bộ vẫn có nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối mưa giông.
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hành khách đi lại trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội sẽ được miễn toàn bộ tiền vé.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý đối với hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.
Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Câu Nhi, thôn Nam Chánh, xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị) cùng nhiều di vật.
Dù không có triệu chứng, nam thanh niên phát hiện nhiễm sắc thể bất thường, mở ra hướng tiếp cận an toàn trong kế hoạch sinh con của vợ chồng.
Từ 5 điểm tiếp nhận hồ sơ cấp; cấp đổi; cấp lại GPLX, PC08 chỉ còn 1 điểm duy nhất. Tuy nhiên sự thay đổi này đem lại tiện lợi cho người dân.
Ngày 28/8, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, tổng số người nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại phường An Khê đã tăng lên 248 người.
Dự báo thời tiết ngày 28/8/2026, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ có nắng, nhiều nơi nắng nóng.
Hai người phụ nữ bị mắc kẹt trong đám cháy ở khu vực núi Vũng Chua (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) may mắn được lực lượng cứu hộ phát hiện, tiếp cận giải cứu.
Mưa giông xuất hiện đúng vào giờ tan tầm chiều 27/8/2026, khiến nhiều tuyến đường Hà Nội rơi vào tình trạng ngập cục bộ, giao thông di chuyển khó khăn.
Hà Nội ghi nhận hơn 300 ca mắc trong tuần, giảm so với năm ngoái, nhưng các ổ dịch mới xuất hiện khiến công tác phòng chống vẫn phải được duy trì.
Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã hủy kết quả thi của thủ khoa khối D01 tại Lương Tài do nghi vấn gian lận và liên quan đến các bài đăng trên mạng xã hội.
Lo sợ chồng phát hiện mình làm mất nhẫn cưới, một phụ nữ dựng chuyện bị 2 người dùng dao khống chế, cướp tài sản rồi đăng Facebook khiến nhiều người hoang mang.
Công nhân, nhân viên môi trường tại Phú Thọ sẽ tham gia phát hiện, phản ánh các nguy cơ mất an toàn giao thông, vi phạm và sự cố trên các tuyến đường.