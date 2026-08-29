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[INFOGRAPHIC] Nghỉ lễ đi cao tốc giữ khoảng cách sao để không vi phạm?

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Nghỉ lễ đi cao tốc giữ khoảng cách sao để không vi phạm?

Tốc độ càng cao, khoảng cách an toàn với xe phía trước càng lớn. Không giữ đúng khoảng cách có thể bị xử phạt và trừ điểm giấy phép lái xe.

Thiên Anh
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#cao tốc #khoảng cách an toàn #vi phạm giao thông #phạt nguội #lái xe an toàn #nghỉ lễ

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