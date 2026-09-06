[INFOGRAPHIC] Razer Huntsman V3 HE, bàn phím HE đầu tiên

Circular ra mắt Ring 3 với tính năng thanh toán không tiếp xúc
Thông báo về dòng sản phẩm Circular Ring 3 được đưa ra trong bối cảnh thị trường nhẫn thông minh đang cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết trong năm nay.
Hãng sản xuất nhẫn thông minh Circular hôm thứ Năm đã ra mắt dòng sản phẩm Ring 3 sắp tới, bao gồm hai phiên bản: Pro và Slim.
Cả hai mẫu nhẫn thông minh này đều được tích hợp chip NFC cho phép thanh toán không tiếp xúc, cảnh báo rung cho báo thức và nhắc nhở, cùng nhiều tính năng khác.
Lộ diện toàn bộ cấu hình và màu sắc của Galaxy S27 Ultra
Ngoài thiết kế và màu sắc mới lại, Samsung có thể ra mắt Galaxy S27 Ultra với một con chip có tốc độ xử lý nhanh hơn cả dòng Snapdragon mới nhất hiện nay.
Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng sẽ ra mắt với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, chủ yếu do Galaxy S26 Ultra và nhiều thế hệ tiền nhiệm trước đó đều sử dụng chip của Qualcomm.
Tuy nhiên, thiết kế camera gây nhiều tranh cãi có thể không phải là thay đổi lớn duy nhất trên mẫu smartphone cao cấp này của Samsung.
Toyota RAV4 bán chạy "như tôm tươi", khách mua phải đăng ký danh sách chờ
Nhiều khách hàng sẽ phải chờ hàng tháng mới được nhận mẫu SUV cực kỳ được ưa chuộng của Toyota là RAV4 tại thị trường Mỹ.
Nhiều tháng sau khi giới truyền thông lần đầu đưa tin về việc các đại lý phải tính lượng xe Toyota RAV4 tồn kho theo giờ thay vì ngày, tình hình vẫn chưa trở lại bình thường. Một số khách hàng phải chờ hàng tháng để nhận RAV4 trong khi các đại lý chỉ có thể nhìn vào những khoảng trống nơi đáng lẽ phải có những chiếc xe mới bóng loáng.
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Circular ra mắt Ring 3 với tính năng thanh toán không tiếp xúc
Thông báo về dòng sản phẩm Circular Ring 3 được đưa ra trong bối cảnh thị trường nhẫn thông minh đang cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết trong năm nay.
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