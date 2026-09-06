[INFOGRAPHIC] Razer Huntsman V3 HE, bàn phím HE đầu tiên

Ngoài thiết kế và màu sắc mới lại, Samsung có thể ra mắt Galaxy S27 Ultra với một con chip có tốc độ xử lý nhanh hơn cả dòng Snapdragon mới nhất hiện nay.

Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng sẽ ra mắt với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, chủ yếu do Galaxy S26 Ultra và nhiều thế hệ tiền nhiệm trước đó đều sử dụng chip của Qualcomm.

Tuy nhiên, thiết kế camera gây nhiều tranh cãi có thể không phải là thay đổi lớn duy nhất trên mẫu smartphone cao cấp này của Samsung.