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[INFOGRAPHIC] Razer Huntsman V3 HE, bàn phím HE đầu tiên

Huntsman V3 HE Magnetic 8KHz là bàn phím Hall Effect đầu tiên của Razer, nổi bật với polling rate 8.000Hz, Rapid Trigger và tùy chỉnh hành trình phím.

Thiên Trang
[INFOGRAPHIC] Razer Huntsman V3 HE, bàn phím HE đầu tiên
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#Razer #Huntsman V3 HE #bàn phím #Hall Effect #gaming gear #phụ kiện gaming

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