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Số hóa - Xe

Circular ra mắt Ring 3 với tính năng thanh toán không tiếp xúc

Thông báo về dòng sản phẩm Circular Ring 3 được đưa ra trong bối cảnh thị trường nhẫn thông minh đang cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết trong năm nay.

Tuệ Minh
Circular ra mắt Ring 3 với tính năng thanh toán không tiếp xúc

Hãng sản xuất nhẫn thông minh Circular hôm thứ Năm đã ra mắt dòng sản phẩm Ring 3 sắp tới, bao gồm hai phiên bản: Pro và Slim.

Cả hai mẫu nhẫn thông minh này đều được tích hợp chip NFC cho phép thanh toán không tiếp xúc, cảnh báo rung cho báo thức và nhắc nhở, cùng nhiều tính năng khác.

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Hai mẫu Circular Ring 3 vừa được ra mắt.

Riêng với Ring 3 Pro sở hữu thiết kế mỏng hơn so với thế hệ trước và được trang bị tính năng đo điện tâm đồ (ECG) đã được FDA phê duyệt để phát hiện rung nhĩ (AFib), theo dõi xu hướng huyết áp, theo dõi đường huyết, phân tích giấc ngủ nâng cao và giám sát sinh trắc học toàn diện. Thời lượng pin của nhẫn lên tới 12 ngày, tăng so với 7 ngày của phiên bản trước.

Phiên bản Slim mỏng và nhẹ hơn mẫu Pro, tập trung vào các tính năng theo dõi sức khỏe và thể chất cơ bản trong một thiết kế nhỏ gọn. Các tính năng bao gồm theo dõi giấc ngủ, nhịp tim, biến thiên nhịp tim (HRV), SpO₂, nhiệt độ da và hoạt động hàng ngày. Thời lượng pin của mẫu này lên tới 10 ngày.

Thông báo về dòng Circular Ring 3 được đưa ra trong bối cảnh thị trường nhẫn thông minh đang cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết, sau khi các sản phẩm Oura Ring 5 và RingConn Gen 3 ra mắt.

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Các mẫu Circular Ring 3 đều được làm từ hợp kim thép titan và có 4 màu sắc tùy chọn.

“Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng cần mọi tính năng sức khỏe,” ông Amaury Kosman, Giám đốc điều hành Circular, chia sẻ trong thông cáo.

Quả thật, nhiều người chỉ đơn giản muốn một chiếc nhẫn thông minh được thiết kế đẹp mắt, thời trang, cung cấp những thông tin sức khỏe thiết yếu và thanh toán không tiếp xúc tiện lợi.

Đó là lý do Circular tạo ra Ring 3 Slim, một trải nghiệm nhẹ nhàng, tinh gọn hơn nhưng vẫn giữ được sự tiện lợi của thanh toán NFC an toàn, đồng thời cung cấp các tính năng theo dõi sức khỏe cốt lõi mà nhiều người dùng mong muốn trong một thiết kế cực kỳ nhỏ gọn.

Tính năng rung trên ngón tay, có mặt ở cả các mẫu, có thể được sử dụng cho báo thức im lặng, nhắc nhở uống thuốc, cảnh báo sức khỏe quan trọng và các bài tập thở có hướng dẫn.

Cả hai mẫu Ring 3 đều được làm từ thép titan, có khả năng chống nước ở độ sâu 50 mét và hỗ trợ sạc không dây. Sản phẩm sẽ có các kích cỡ từ 6 đến 14. Tương tự Ring 2, các mẫu nhẫn thông minh mới sẽ có các màu vàng, vàng hồng, bạc và đen.

Thông tin về giá bán và đặt trước cho cả hai mẫu nhẫn sẽ được Circular công bố trong vài tháng tới. Dự kiến, sản phẩm sẽ chính thức lên kệ vào đầu năm 2027.

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Techcrunch/Circular
#Nhẫn thông minh #Circular Ring 3 #Thanh toán NFC #Theo dõi sức khỏe #Cạnh tranh thị trường

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