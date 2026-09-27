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Số hóa - Xe

Vespa Primavera giờ đây sẽ khó bị "đạo nhái" hơn vì lý do này?

Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Liên minh châu Âu (EUIPO) mới đây đã cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ba chiều (3D trademark) cho kiểu dáng của dòng xe Vespa Primavera.

Nguyễn Thảo

Vespa Primavera của Tập đoàn Piaggio

Vespa Primavera được EUIPO công nhận nhãn hiệu 3D

Video: Xem chi tiết Vespa Primavera 125 2026 mới.

Thường được coi là mẫu xe kiến tạo ra kiểu dáng scooter (dù thực tế không phải như vậy), nhưng Vespa đã trở thành biểu tượng tới nỗi nghĩ về kiểu dáng này, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Vespa. Điều đó cũng dẫn tới việc các hãng sản xuất khác tung ra những mẫu xe trông na ná - hoặc thậm chí là gần như giống y hệt Vespa. Dù đã cố gắng hạn chế điều này trong nhiều năm qua nhưng đối với Piaggio, cuộc chiến chống lại nạn vi phạm bản quyền với Vespa chưa bao giờ kết thúc.

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Vespa Primavera được EUIPO công nhận nhãn hiệu 3D tại châu Âu.

Tuy nhiên theo từng năm, những thiết kế vi phạm bản quyền Vespa cũng dần biến mất khi Piaggio ngày càng đăng ký được các quyền sở hữu trí tuệ dòng xe ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Mới đây nhất, vào 22/7/2026, Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) đã chính thức cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ba chiều (3D) cho kiểu dáng dòng xe Vespa Primavera của Tập đoàn Piaggio. Đây là bước pháp lý tiếp theo sau khi hãng nhận được các bằng bảo hộ kiểu dáng tại Ý vào tháng 2/2024 và Vương quốc Anh vào tháng 11/2025.

Chứng nhận nhãn hiệu 3D này có hiệu lực đối với cả phương tiện hai bánh thực tế và các mô hình thu nhỏ. Trong quyết định cấp phép, EUIPO xác nhận kiểu dáng của Vespa Primavera đã hình thành nên những đặc trưng nhận diện riêng biệt thông qua quá trình sử dụng thực tế của người tiêu dùng đối với dòng xe Vespa kể từ năm 1946.

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Về mặt pháp lý, chứng nhận từ EUIPO cung cấp cho Tập đoàn Piaggio quyền bảo hộ kiểu dáng Vespa tại toàn bộ 27 quốc gia thành viên thuộc Liên minh Châu Âu.

Cơ quan này chỉ rõ rằng những thay đổi về ngoại hình của chiếc xe qua các năm được xem là quá trình tiến hóa thiết kế. Các thế hệ xe mới dù có cải tiến vẫn giữ lại các đặc tính cốt lõi, do đó phạm vi bảo hộ đối với ngôn ngữ thiết kế của dòng xe không bị ảnh hưởng. Sự tồn tại lâu dài trên thị trường toàn cầu đã giúp thiết kế này đạt được độ nhận diện cao về nguồn gốc thương hiệu.

Về mặt pháp lý, chứng nhận từ EUIPO cung cấp cho Tập đoàn Piaggio quyền bảo hộ kiểu dáng Vespa tại toàn bộ 27 quốc gia thành viên thuộc Liên minh Châu Âu. Phạm vi bảo hộ cũng được áp dụng cho bất kỳ biến thể thiết kế nào trong tương lai miễn là duy trì được các đường nét đặc trưng ban đầu, tạo cơ sở để xử lý các vi phạm liên quan đến sao chép kiểu dáng công nghiệp.

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Các sản phẩm Vespa xuất xưởng từ cơ sở này để đưa ra thị trường quốc tế đều mang thiết kế tiêu chuẩn đã được EUIPO cấp quyền bảo hộ nhãn hiệu 3D.

Liên quan đến chuỗi cung ứng, nhà máy Piaggio tại Việt Nam hiện là một trong những cơ sở sản xuất và xuất khẩu chính của tập đoàn. Các sản phẩm Vespa xuất xưởng từ cơ sở này để đưa ra thị trường quốc tế đều mang thiết kế tiêu chuẩn đã được EUIPO cấp quyền bảo hộ nhãn hiệu 3D, đảm bảo tính nguyên bản về mặt kiểu dáng theo đúng các quy định sở hữu trí tuệ hiện hành.

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