Cận cảnh máy tính xách tay Durabook siêu bền, mạnh mẽ và nặng 10 kg

Durabook ra mắt máy tính xách tay trạm làm việc với ba màn hình thực Z14I-DX3 siêu mạnh, siêu bền bỉ dành cho các trung tâm chỉ huy và đội ngũ vận hành UAV.

Durabook vừa cho ra mắt Z14I-DX3, một máy trạm di động bền bỉ được xây dựng xung quanh ba màn hình 14 inch tích hợp. Toàn bộ hệ thống nặng 21,61 lb, tương đương khoảng 9,8 kg, nặng hơn đáng kể so với mẫu Z14I màn hình đơn tiêu chuẩn, có trọng lượng khởi điểm từ 3,6 kg.

Durabook Z14I-DX3 với thiết kế siêu bền bỉ cùng loạt phụ kiện dành cho điều khiển UAV cấp quân sự.

Z14I-DX3 sử dụng ba màn hình cảm ứng DynaVue 14 inch độ phân giải 1920×1080 với độ sáng lên đến 1.200 nits. Hai màn hình phụ vẫn được gắn liền với máy tính xách tay và có thể gập vào trong để dễ dàng vận chuyển.

Mỗi màn hình hỗ trợ nhập liệu bằng vân tay, nước, găng tay và bút cảm ứng, đồng thời độ sáng có thể được điều chỉnh riêng biệt.

Hệ thống này dựa trên bộ vi xử lý Intel Meteor Lake Core Ultra 5 hoặc Core Ultra 7, bao gồm cả Core Ultra 7 165U. Durabook hỗ trợ bộ nhớ DDR5-5600 lên đến 64GB và cung cấp một số tùy chọn GPU rời, bao gồm NVIDIA RTX A500, RTX 3500 Ada với 12GB bộ nhớ và RTX 5000 Ada với 16GB. Cấu hình RTX 5000 Ada được đánh giá đạt hiệu năng lên đến 682 TOPS cho các tác vụ AI được hỗ trợ.

Sản phẩm này không nhằm mục đích cạnh tranh với các máy tính xách tay chơi game hoặc làm việc thông thường. Durabook hướng đến các lĩnh vực quốc phòng, dịch vụ khẩn cấp, công nghiệp, điều khiển UAV và các ứng dụng thực địa khác, nơi người vận hành cần hiển thị bản đồ, dữ liệu đo từ xa, nguồn cấp video và các dữ liệu khác cùng một lúc. Hệ thống hợp kim magiê đạt chứng nhận MIL-STD-810H và MIL-STD-461G.

Tổng thể thiết bị có trọng lượng lên đến 9,8 Kg.

Khả năng kết nối bao gồm Thunderbolt 4, hai cổng Ethernet, hai cổng nối tiếp, HDMI, VGA, ExpressCard 54 và nhiều cổng USB. Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4 là tiêu chuẩn, trong khi GPS, 4G LTE và 5G là tùy chọn. Hệ thống cũng có hai ổ NVMe có thể tháo rời và có thể được cấu hình với khả năng mở rộng PCIe hoặc lưu trữ RAID bổ sung.

Các màn hình bổ sung cũng yêu cầu pin riêng 14.4V 6700mAh, trong khi máy trạm được bán kèm bộ chuyển đổi nguồn 210W. Durabook cho biết Z14I-DX3 hiện đã có sẵn, mặc dù giá bán chính thức chưa được công bố và công ty khuyến cáo người mua nên yêu cầu báo giá.