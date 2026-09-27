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[GALLERY] Icaur V23 - SUV điện Trung Quốc sắp bán ở Việt Nam có gì đặc biệt

Số hóa - Xe

[GALLERY] Icaur V23 - SUV điện Trung Quốc sắp bán ở Việt Nam có gì đặc biệt

Icaur V23 là mẫu SUV địa hình với thiết kế cá tính, phá cách đến từ Trung Quốc. Mẫu xe này vừa được giới thiệu và sắp mở bán sớm tại thị trường Việt Nam.

Tâm Võ -
Icaur V23 sở hữu triết lý sản phẩm có thể gói gọn trong hai chữ "Modern Classic" - vừa hiện đại, vừa cổ điển, những sản phẩm của Icaur sẽ sở hữu thiết kế mang tính hoài cổ của những chiếc SUV địa hình "boxy" cổ điển nhưng được chăm chút với các đường nét và trang bị hiện đại.
Icaur V23 sở hữu triết lý sản phẩm có thể gói gọn trong hai chữ "Modern Classic" - vừa hiện đại, vừa cổ điển, những sản phẩm của Icaur sẽ sở hữu thiết kế mang tính hoài cổ của những chiếc SUV địa hình "boxy" cổ điển nhưng được chăm chút với các đường nét và trang bị hiện đại.
Đối với Icaur V23, xe được định vị ở phân khúc SUV off-road cá tính cỡ trung. Xe sở hữu kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) là 4.220 x 1.915 x 1.845 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm. Phía trước, phần đầu của Icaur V23 được thiết kế vuông vức với các thanh nan chạy ngang làm giả lưới tản nhiệt trên những mẫu xe off-road cổ điển.
Đối với Icaur V23, xe được định vị ở phân khúc SUV off-road cá tính cỡ trung. Xe sở hữu kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) là 4.220 x 1.915 x 1.845 mm, chiều dài cơ sở 2.735 mm. Phía trước, phần đầu của Icaur V23 được thiết kế vuông vức với các thanh nan chạy ngang làm giả lưới tản nhiệt trên những mẫu xe off-road cổ điển.
Cụm đèn pha được làm tròn nhưng thực tế bên trong lại là đèn DRL đặt ngang, kéo dài qua hai bên vòm bánh xe. Phía sau Icaur V23 sở hữu thiết kế vuông vức tiếp tục được sử dụng. Ở phần này, một hộp chứa đồ nhỏ được thiết kế giống với phần lốp dự phòng treo phía sau thường thấy.
Cụm đèn pha được làm tròn nhưng thực tế bên trong lại là đèn DRL đặt ngang, kéo dài qua hai bên vòm bánh xe. Phía sau Icaur V23 sở hữu thiết kế vuông vức tiếp tục được sử dụng. Ở phần này, một hộp chứa đồ nhỏ được thiết kế giống với phần lốp dự phòng treo phía sau thường thấy.
Mẫu xe điện off-road này được trang bị bộ mâm kích thước lớn lên đến 21 inch, sơn đen bóng. Phần vè xe được làm rộng ra hai bên nhằm phục vụ tối đa khi chủ nhân trải nghiệm off-road.
Mẫu xe điện off-road này được trang bị bộ mâm kích thước lớn lên đến 21 inch, sơn đen bóng. Phần vè xe được làm rộng ra hai bên nhằm phục vụ tối đa khi chủ nhân trải nghiệm off-road.
Bên trong, khoang lái được thiết kế theo kiểu tối giản, có phần hiện đại nhưng vẫn mang hơi hướng cổ điển và trực quan khi giữ lại hầu hết các phím bấm và núm xoay thường xuyên được sử dụng chứ không bỏ tất cả vào màn hình cảm ứng. Phần bệ tì tay trung tâm cũng được thiết kế thông minh khi vẫn có không gian để đồ thoải mái nhưng không kéo dài ra phía trước.
Bên trong, khoang lái được thiết kế theo kiểu tối giản, có phần hiện đại nhưng vẫn mang hơi hướng cổ điển và trực quan khi giữ lại hầu hết các phím bấm và núm xoay thường xuyên được sử dụng chứ không bỏ tất cả vào màn hình cảm ứng. Phần bệ tì tay trung tâm cũng được thiết kế thông minh khi vẫn có không gian để đồ thoải mái nhưng không kéo dài ra phía trước.
Không gian nội thất được tối ưu thông minh khi khoét sâu về phía trước và đẩy hai ghế sau ra phía sau nhiều hơn, tạo nên một khoang lái khá rộng rãi cho một mẫu xe có chiều dài chỉ 4,2 mét. Ghế ngồi được bọc da cao cấp, chỉnh điện và có tích hợp khả năng sưởi và làm mát.
Không gian nội thất được tối ưu thông minh khi khoét sâu về phía trước và đẩy hai ghế sau ra phía sau nhiều hơn, tạo nên một khoang lái khá rộng rãi cho một mẫu xe có chiều dài chỉ 4,2 mét. Ghế ngồi được bọc da cao cấp, chỉnh điện và có tích hợp khả năng sưởi và làm mát.
Về phần khả năng vận hành, Icaur V23 có thể sẽ được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản với sự khác biệt về công suất và hệ dẫn động. Trong đó, bản cao cấp sở hữu công suất 150 kW (khoảng 195 mã lực), dẫn động 2 cầu đi kèm bộ pin có dung lượng 81,76 kWh.
Về phần khả năng vận hành, Icaur V23 có thể sẽ được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản với sự khác biệt về công suất và hệ dẫn động. Trong đó, bản cao cấp sở hữu công suất 150 kW (khoảng 195 mã lực), dẫn động 2 cầu đi kèm bộ pin có dung lượng 81,76 kWh.
Icaur V23 dự kiến sẽ được bán ra tại Việt Nam với gói trang bị ADAS là tiêu chuẩn. Có thể hãng cũng sẽ bán ra nhiều phiên bản nâng cấp "đồ chơi" khác nhau để phục vụ nhu cầu cá nhân hóa của chủ nhân chiếc xe.
Icaur V23 dự kiến sẽ được bán ra tại Việt Nam với gói trang bị ADAS là tiêu chuẩn. Có thể hãng cũng sẽ bán ra nhiều phiên bản nâng cấp "đồ chơi" khác nhau để phục vụ nhu cầu cá nhân hóa của chủ nhân chiếc xe.
Tại Thái Lan, mẫu xe SUV địa hình thuần điện iCaur V23 được bán ra với mức giá quy đổi từ 525 - 700 triệu đồng. Hiện thông tin về giá bán và thời điểm iCaur V23 chính thức mở bán tại Việt Nam vẫn chưa hé lộ.
Tại Thái Lan, mẫu xe SUV địa hình thuần điện iCaur V23 được bán ra với mức giá quy đổi từ 525 - 700 triệu đồng. Hiện thông tin về giá bán và thời điểm iCaur V23 chính thức mở bán tại Việt Nam vẫn chưa hé lộ.
Video: Xem chi tiết bộ đôi SUV iCaur V23 và V27 tại Việt Nam.
Tâm Võ
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