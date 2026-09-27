7 tính năng mới được bổ sung trong iOS 27.2 Beta 1

Cùng khám phá 7 nâng cấp lớn nhất sẽ xuất hiện trong bản cập nhật iOS 27.2 Beta 1 dành cho các nhà phát triển vừa được Apple giới thiệu.

Với việc phát hành iOS 27 tập trung vào Siri AI và nâng cao trải nghiệm sử dụng iPhone, Apple đã tung ra bản beta đầu tiên của iOS 27.2.

Một số khách hàng có thể thắc mắc vì sao công ty lại phát hành phiên bản 27.2 thay vì 27.1 để thử nghiệm, lý do có thể là vì bản 27.1 được dành riêng cho iPhone Duo, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 10.

iOS 27.2 là bản cập nhật lớn đầu tiên cho iOS trên iPhone dạng thanh.

Như vậy, những thay đổi lớn đầu tiên trong chu kỳ iOS 27 nhiều khả năng sẽ xuất hiện ở iOS 27.2, và bản beta 1 đã hé lộ giao diện mới của ứng dụng Sức khỏe, trải nghiệm CarPlay Ultra được cải thiện và các ngôn ngữ mới cho Siri AI.

Điều đáng chú ý ở iOS 27.2 là, năm thứ hai liên tiếp, Apple không công bố rõ ràng những tính năng nào sẽ được phát hành sau bản cập nhật chính. Điều này giúp công ty giảm áp lực khi người dùng không thể đoán chắc điều gì sẽ đến tiếp theo.

Sự thay đổi này bắt đầu khi Apple trì hoãn các tính năng Apple Intelligence, vốn chỉ mới xuất hiện đầy đủ ở bản beta của iOS 27 sau hai năm. Do đó, người dùng hiện chỉ biết những gì mình đang có, còn việc Apple có kế hoạch lớn cho phần còn lại của iOS 27 hay chỉ là bản cập nhật nhỏ tập trung vào sửa lỗi và bảo mật vẫn chưa rõ ràng.

May mắn thay, iOS 27.2 beta 1 cho thấy Apple vẫn còn nhiều bất ngờ, dù có thể bị hoãn hoặc bổ sung thêm nhiều tính năng mới trong tương lai.

Ứng dụng Sức khỏe hoàn toàn mới

Tại sự kiện iPhone Duo Surprise & Shine, Apple đã giới thiệu ứng dụng Sức khỏe hoàn toàn mới. Dù trước đó có thông tin Apple chuẩn bị ra mắt ứng dụng Sức khỏe mới với gói thuê bao huấn luyện viên AI, kế hoạch đã thay đổi và công ty hiện tập trung vào sáng kiến chăm sóc sức khỏe tổng thể, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Apple có lấy cảm hứng từ Gentler Streak, ứng dụng từng được trao nhiều giải thưởng, hay đang “Sherlock” các nhà phát triển độc lập khác.

Ứng dụng Sức khỏe hoàn toàn mới trên iOS 27.2. Ảnh: José Adorno/BGR

Ứng dụng Sức khỏe mới có ba tab chính: Insights (Thông tin chi tiết), Longevity (Tuổi thọ) và Browse (Duyệt). Ở tab Insights, người dùng có cái nhìn tổng quan hơn về các chỉ số sức khỏe, bao gồm chất lượng giấc ngủ, mức độ sẵn sàng cho ngày mới dựa trên các chỉ số đó, và tiến độ hoàn thành các vòng hoạt động trong ngày.

Ở mục Longevity, người dùng có thể kiểm tra dữ liệu sức khỏe ảnh hưởng thế nào đến “Tuổi sức khỏe”, dựa trên mức độ hoạt động, chỉ số Vo2 max, giấc ngủ, lối sống vận động và các chỉ số khác có thể đo được qua các bài tập sử dụng camera iPhone, kiểm tra thính lực, v.v.

Với tab Duyệt, người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm thông tin liên quan đến sức khỏe. Tuy nhiên, hiện tại ứng dụng Sức khỏe mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh (Mỹ), nên các tester muốn trải nghiệm cần đảm bảo sử dụng ngôn ngữ và vùng phù hợp trên iPhone.

Thêm nhiều ngôn ngữ cho Siri AI

Các ngôn ngữ của Apple Intelligence được cải thiện chậm nhưng chắc chắn. Trong khi hầu hết chatbot AI khác hỗ trợ hàng chục ngôn ngữ ngay từ đầu, Apple lại chọn cách tiếp cận thận trọng.

Apple Intelligence ra mắt gần hai năm trước chỉ với tiếng Anh (Mỹ), sau đó mở rộng sang các khu vực nói tiếng Anh khác, rồi đến tiếng Trung, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha (Brazil), Tây Ban Nha và tiếng Việt. Đến cuối năm 2025, công ty bổ sung thêm tiếng Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha), Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt.

Siri sẽ có thêm nhiều ngôn ngữ hơn.

Dù chưa rõ khi nào Apple Intelligence sẽ hỗ trợ thêm ngôn ngữ mới, Apple cũng áp dụng quy trình tương tự với Siri AI, trợ lý cá nhân hoàn toàn mới chỉ hoạt động trên các iPhone hỗ trợ Apple Intelligence. Ban đầu chỉ có tiếng Anh, iOS 27.2 sẽ mang đến nhiều ngôn ngữ hơn.

Theo Apple, tiếng Pháp, Nhật, Hàn, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là những ngôn ngữ đầu tiên được mở rộng cho Siri AI. Dù có thể dự đoán các ngôn ngữ tiếp theo sẽ là những ngôn ngữ đã được Apple Intelligence hỗ trợ, thời điểm cụ thể vẫn chưa rõ. Hiện tại, người dùng thử nghiệm iOS 27.2 beta 1 có thể tải về và trải nghiệm Siri mới ở năm ngôn ngữ bổ sung này.

Đáng chú ý, dù Siri AI hiện chỉ hoạt động bằng tiếng Anh, người dùng vẫn có thể nhận phản hồi bằng ngôn ngữ khác khi nhập tin nhắn cho trợ lý. Có vẻ Apple đang thận trọng trong việc triển khai AI để đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru, nên chỉ công bố hỗ trợ tiếng Anh thay vì hứa hẹn nhiều ngôn ngữ mà chưa thể đáp ứng.

Chủ đề CarPlay Ultra

iOS 26 là bản cập nhật lớn cho người dùng CarPlay. Dù iOS 27 có vẻ “khiêm tốn” hơn với các tính năng như mini player âm thanh, tua âm thanh, cải thiện độ chính xác GPS, nhưng iOS 27.2 hứa hẹn sẽ có thêm nhiều điều mới. Theo MacRumors, Apple đang bổ sung chủ đề cho CarPlay Ultra, cho phép người dùng thay đổi hình nền, kiểu đồng hồ và màu sắc.

Dù BGR chưa thể xác thực do thiếu phương tiện hỗ trợ CarPlay Ultra, mã nguồn cho thấy Apple còn bổ sung hiệu ứng ánh sáng nội thất cho các xe được hỗ trợ, nghĩa là khi chọn chủ đề mới, đèn nội thất xe cũng sẽ thay đổi theo.

Hiệu ứng ánh sáng nội thất của xe thay đổi theo chủ đề trên Apple Car.

Tại sự kiện iPhone, Apple không đề cập đến các cải tiến khác cho CarPlay trong iOS 27, cũng như không công bố đối tác mới tham gia CarPlay Ultra. Tuy nhiên, với việc liên tục nâng cấp trải nghiệm trên xe, có thể kỳ vọng sẽ còn nhiều thông tin về CarPlay và CarPlay Ultra trong thời gian tới.

Hiện tại, ngoài các chủ đề sắp ra mắt, người dùng CarPlay đã được trải nghiệm phiên bản ổn định hơn, khi Apple cho biết iOS 27 cải thiện độ chính xác GPS nhờ thuật toán tiên tiến và tích hợp tốt hơn với cảm biến iPhone, đồng thời nâng cao độ ổn định của CarPlay không dây — điều mà người dùng đã phàn nàn suốt nhiều năm và có vẻ Apple đã khắc phục với bản cập nhật phần mềm mới này.

API FaceTime cho ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL)

Trước thềm sự kiện WWDC 2026, Apple đã hé lộ những tính năng mới đầu tiên của iOS 27, tiếp tục tập trung vào khả năng tiếp cận cho người dùng. Một số tính năng nổi bật gồm VoiceOver và Magnifier hỗ trợ Apple Intelligence, điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên, phụ đề tự động. Tuy nhiên, một trong những tính năng thú vị nhất vừa xuất hiện ở iOS 27.2 beta 1 là API FaceTime cho ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL).

API FaceTime hỗ trợ ngôn ngữ ký hiệu Mỹ dành cho người khiếm thính.

Với API này, các nhà phát triển có thể thêm phiên dịch viên vào cuộc gọi FaceTime cho người dùng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Nhờ đó, nếu người dùng cần phiên dịch viên để cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ, Apple và các nhà phát triển có thể cung cấp khả năng thêm phiên dịch viên vào cuộc gọi. Vì API này có thể sẽ ra mắt cùng iOS 27.2, nên nhiều khả năng cuối năm nay sẽ xuất hiện những ứng dụng đầu tiên của công nghệ này.

Mỗi năm Apple đều cải thiện khả năng tiếp cận trên thiết bị của mình, nhưng 2026/2027 dường như đánh dấu một kỷ nguyên mới khi công ty tập trung mạnh vào giọng nói tự nhiên, nâng cao khả năng đọc tiếp cận và đảm bảo mọi người đều có thể sử dụng sản phẩm của Apple, dù họ bị khiếm thị, khiếm thính hay gặp bất kỳ trở ngại nào khác khi sử dụng iPhone, iPad hoặc Mac.

Các tính năng nhỏ và tinh chỉnh khác

Một tính năng mới ở iOS 27.2 beta 1 là Call Context (Ngữ cảnh cuộc gọi). Ví dụ, nếu bạn gọi cho ai đó đúng ngày sinh nhật của họ, giao diện cuộc gọi sẽ hiển thị thông báo sinh nhật. Tính năng này cũng sẽ dựa vào các thông tin khác bạn đã lưu, như ghi chú Lịch hoặc các thông tin trên trang liên hệ.

Ứng dụng Music có giao diện tối giản hơn.

Một chức năng khác liên quan đến ứng dụng Apple TV. Trên cả iPhone và iPad, Apple bổ sung tính năng nhiều hồ sơ, cho phép người dùng tách hồ sơ Apple TV chính khỏi hồ sơ của con hoặc bạn đời.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo hồ sơ mới ngay trên iPhone, chỉ cần nhập tên, xếp hạng hồ sơ và xác định là trẻ em hay người lớn. Nếu là trẻ em, tài khoản sẽ mặc định giới hạn ở mức PG.

Cuối cùng, Apple cũng điều chỉnh một số khu vực trong hệ thống iPhone, như ứng dụng Nhạc có giao diện tối giản hơn khi loại bỏ các điểm nhấn màu đỏ, mục Siri trong Cài đặt có thêm phần “Ứng dụng bị loại trừ” để loại bỏ các phần mềm không muốn tương tác với Siri AI, hoặc ứng dụng Đồng hồ với hiển thị “a.m.” và “p.m.” nhỏ hơn so với thời gian, điều chưa từng có ở iOS 27.