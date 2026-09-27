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Số hóa - Xe

UBTECH mở nhà máy, cứ 10 phút ra một robot hình người

Nhà máy robot hình người mới của UBTECH tại Trung Quốc có công suất hơn 10.000 robot mỗi năm, hướng đến sản xuất quy mô lớn.

Thiên Trang (th)
UBTECH mở nhà máy, cứ 10 phút ra một robot hình người

UBTECH vừa đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất robot hình người tại Lưu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn phát triển nguyên mẫu sang sản xuất thương mại quy mô lớn. Cơ sở này có diện tích khoảng 14.000 m², được thiết kế để đạt công suất hơn 10.000 robot mỗi năm, tương đương trung bình một robot hoàn thiện sau khoảng 10 phút trên dây chuyền.

Nhà máy mới của UBTECH được thiết kế để sản xuất hơn 10.000 robot hình người mỗi năm.

Nhà máy cao 13,8 m, tập trung sản xuất các mẫu robot hình người phục vụ môi trường công nghiệp như Walker S và Cruzr. Thay vì xây dựng dây chuyền riêng cho từng sản phẩm, UBTECH áp dụng mô hình sản xuất hỗn hợp linh hoạt, cho phép nhiều mẫu robot được lắp ráp trên cùng hệ thống. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp giảm thời gian điều chỉnh dây chuyền khi thay đổi sản phẩm hoặc nhu cầu sản xuất.

Tự động hóa được triển khai xuyên suốt quá trình lắp ráp. Các robot đảm nhiệm nhiều công đoạn như xếp dỡ pallet, trong khi cánh tay robot cộng tác hỗ trợ công nhân siết ốc vít và hoàn thiện các bộ phận. Đáng chú ý, một robot hình người hoàn chỉnh cần sử dụng hơn 2.000 ốc vít với nhiều kích thước và thông số khác nhau. Quy trình kiểm soát vì thế phải duy trì độ chính xác cao để bảo đảm các bộ phận được lắp ráp đúng vị trí.

Dây chuyền tự động hóa hỗ trợ nhiều công đoạn lắp ráp robot, từ vận chuyển linh kiện đến siết ốc vít.

Mỗi robot xuất xưởng cũng được gắn một mã số seri riêng, tạo thành hồ sơ theo dõi xuyên suốt vòng đời sản phẩm. Hệ thống này cho phép UBTECH truy xuất nguồn gốc linh kiện, thông tin lắp ráp và kết quả kiểm tra chất lượng. Công ty phát triển nhà máy cùng Siemens Digital Industries Software, sử dụng mô hình kỹ thuật số tỷ lệ 1:1 để mô phỏng hoạt động của cơ sở trước khi triển khai ngoài thực tế. Các kỹ sư có thể kiểm tra luồng di chuyển vật liệu và điều chỉnh quy trình trên môi trường mô phỏng, qua đó hạn chế những thay đổi tốn kém sau khi dây chuyền vận hành.

Việc đưa nhà máy vào hoạt động diễn ra trong bối cảnh thị trường robot hình người ngày càng có thêm nhiều đối thủ. Những doanh nghiệp như Tesla và Figure AI cũng đang đầu tư vào robot hình người, với mục tiêu đưa công nghệ này từ phòng thí nghiệm vào các ứng dụng thực tế. Với công suất hơn 10.000 robot mỗi năm, UBTECH đang xây dựng nền tảng sản xuất đủ lớn để đáp ứng các đơn hàng công nghiệp và mở rộng danh mục sản phẩm. Dù vậy, sản lượng thực tế vẫn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng, số robot được xuất xưởng và bài toán chi phí khi sản xuất ở quy mô lớn.

#UBTECH #robot hình người #nhà máy #tự động hóa #sản xuất

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