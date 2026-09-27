Krafton kiếm hơn 48.000 tỷ đồng nhờ PUBG

Những ngày qua, Krafton trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng PUBG Việt Nam sau quyết định cấm thi đấu vĩnh viễn hai tuyển thủ Lã Phương Tiến Đạt (Himass) và Trần Tấn Vũ (TanVuu) liên quan sự cố tại PUBG Asia Stars 2026. Quyết định được công bố ngày 23/9 nhanh chóng tạo ra phản ứng mạnh từ một bộ phận cộng đồng, với một số streamer, tuyển thủ và người chơi cho biết đã gỡ PUBG khỏi thiết bị. Đằng sau tranh cãi là Krafton, tập đoàn game Hàn Quốc đang sở hữu một trong những thương hiệu battle royale có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Krafton là tập đoàn đứng sau PUBG, thương hiệu game đã trở thành trụ cột trong hệ sinh thái của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Quy mô của Krafton phần nào được thể hiện qua kết quả kinh doanh. Theo báo cáo của doanh nghiệp, năm 2024 Krafton đạt doanh thu 2.709,8 tỷ won, tương đương hơn 48.000 tỷ đồng, tăng 41,8% so với năm trước. Lợi nhuận hoạt động đạt 1.182,5 tỷ won, tăng 54%, trong khi lợi nhuận ròng lên tới 1.302,6 tỷ won, tăng 119,3%. Đây cũng là lần đầu Krafton vượt mốc 1.000 tỷ won lợi nhuận hoạt động. Trong giai đoạn 2019-2024, doanh thu của tập đoàn tăng trưởng bình quân khoảng 20% mỗi năm, với PUBG tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kết quả này.

Thương hiệu PUBG hiện là nền móng của hệ sinh thái mà Krafton xây dựng xung quanh game. Tính đến tháng 3/2025, PUBG: Battlegrounds trên PC và console ghi nhận 217,5 triệu người chơi lũy kế. Riêng năm 2024, lượng người chơi đồng thời cao nhất trên hai nền tảng này đạt khoảng 890.000 người. Ở mảng di động, Krafton tiếp tục khai thác PUBG Mobile và các phiên bản dành riêng cho từng thị trường. Doanh thu mảng mobile năm 2024 tăng 35,7%, trong đó Battlegrounds Mobile India (BGMI) đạt mức doanh thu cao nhất kể từ khi ra mắt. Bên cạnh PUBG, tập đoàn còn sở hữu và vận hành nhiều studio cùng các dự án như inZOI, Subnautica và các thương hiệu khác.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở mức độ phụ thuộc của Krafton vào thị trường quốc tế. Theo báo cáo ESG 2024, khoảng 93% doanh thu của tập đoàn đến từ bên ngoài Hàn Quốc, trong khi hơn 30% nhân sự làm việc ngoài nước. Krafton cho biết hoạt động phát hành đã vươn tới hơn 242 quốc gia và vùng lãnh thổ, với đội ngũ publishing toàn cầu hơn 1.000 người. Đây là đặc điểm đã xuất hiện từ nhiều năm trước: năm 2021, khi doanh thu đạt 1.886 tỷ won, tỷ trọng doanh thu nước ngoài của công ty đã ở mức khoảng 94%. Cùng năm, Krafton tiến hành IPO tại Hàn Quốc với giá phát hành 498.000 won/cổ phiếu và huy động khoảng 4.300 tỷ won.

Trong bức tranh toàn cầu đó, Việt Nam được xem là một cộng đồng đáng chú ý của PUBG. Theo News1, tại một kỳ Esports World Cup gần đây, khán giả Việt Nam chiếm 45,7% tổng thời gian xem các nội dung PUBG, cho thấy mức độ quan tâm đáng kể của thị trường này. PUBG đã xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2017 và dần hình thành hệ sinh thái gồm người chơi, streamer, tuyển thủ chuyên nghiệp, đội tuyển esports cùng cộng đồng người hâm mộ. Vì vậy, phản ứng hiện tại không chỉ liên quan đến một quyết định xử lý tuyển thủ mà còn diễn ra trong một cộng đồng đã gắn bó với thương hiệu trong nhiều năm. Với Krafton, diễn biến tại Việt Nam là một vấn đề đáng theo dõi trong bối cảnh PUBG vẫn giữ vị trí quan trọng trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn.