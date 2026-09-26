Microsoft làm mới Surface Pro và Surface Laptop với chip Qualcomm X2 Plus

Các thiết bị Surface cỡ nhỏ của Microsoft giữ nguyên thiết kế nhưng được nâng cấp cấu hình bên trong với chip Qualcomm X2 Plus cho hiệu năng vượt trội.

Microsoft vừa làm mới các thiết bị Surface Pro 12 inch và Surface Laptop 13 inch với chip Snapdragon X2 Plus mới nhất của Qualcomm.

Các mẫu Surface nhỏ hơn này vẫn giữ nguyên thiết kế và các tính năng phần cứng như năm ngoái, nhưng được trang bị vi xử lý nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và giá bán cũng cao hơn, một phần do chi phí RAM.

Surface Pro 12 inch và Surface Laptop 13 inch có thiết kế không đổi nhưng nâng cấp dung lượng RAM cơ bản cùng chip Snapdragon X2 Plus.

Năm ngoái, Surface Pro 12 inch có giá khởi điểm 799,99 USD, nhưng năm nay sẽ ra mắt vào ngày 13/10 với giá từ 1.149,99 USD. Tương tự, Surface Laptop 13 inch trước đây có giá 899,99 USD, nay tăng lên 1.199,99 USD.

Lần này không còn phiên bản cơ bản với 8GB RAM, góp phần làm giá tăng lên, bởi cả hai thiết bị đều có cấu hình tối thiểu 16GB RAM và có thể nâng cấp tối đa lên 24GB.

Bên cạnh giá bán, Microsoft cam kết chip Snapdragon X2 Plus sáu nhân sẽ mang lại hiệu suất pin cao hơn tới 18%, hiệu suất đồ họa nhanh hơn hơn 60% và khả năng xử lý AI cục bộ trên NPU tích hợp nhanh hơn tới 95%.

Những con số ấn tượng này đồng nghĩa với thời lượng pin tốt hơn và hiệu năng được cải thiện trên các thiết bị mới.

Đối với Surface Pro 12 inch thế hệ thứ hai, như cách Microsoft gọi, người dùng sẽ có thêm một giờ duyệt web (tổng cộng lên tới 13 giờ), còn Surface Laptop 13 inch thế hệ thứ hai sẽ tăng thêm hai giờ sử dụng duyệt web (tổng cộng lên tới 18 giờ).

Snapdragon X2 Plus sáu nhân sẽ mang lại hiệu suất pin cao hơn tới 18%, hiệu suất đồ họa nhanh hơn hơn 60% và khả năng xử lý AI cục bộ trên NPU tích hợp nhanh hơn tới 95%.

Màn hình trên các mẫu máy này cũng tương tự như năm ngoái. Surface Pro 12 inch sở hữu màn hình LCD độ phân giải 2196 x 1464 (220 PPI), tần số quét tối đa 90Hz.

Surface Laptop 13 inch vẫn dùng màn hình 1920 x 1280 (178 PPI), chỉ hỗ trợ tần số quét 60Hz. Tuy nhiên, cả hai màn hình đều được nâng cấp độ sáng từ 400 nits lên 500 nits.

Cổng kết nối cũng không thay đổi. Cả hai thiết bị đều có hai cổng USB-C 3.2, riêng Surface Laptop 13 inch còn có thêm một cổng USB-A 3.2 và jack tai nghe 3,5mm. Cả hai đều hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4.

Microsoft chưa trang bị bàn di chuột cảm ứng rung (haptic trackpad) cho ít nhất một trong hai mẫu Surface nhỏ này, nhất là khi Windows 11 đã bổ sung các hiệu ứng rung nhẹ, và Surface Laptop Ultra đã có phản hồi xúc giác.

Microsoft cũng chuẩn bị ra mắt chuột Surface Mouse thế hệ thứ hai tích hợp công nghệ haptic. Hãng cũng mang trở lại tùy chọn màu đen cho cả hai mẫu Surface nhỏ này, bên cạnh các màu bạc platinum hoặc tím violet. Cả hai thiết bị sẽ được bán cho khách hàng doanh nghiệp, và Surface Pro 12 inch sẽ có thêm tùy chọn cấu hình hỗ trợ 5G.