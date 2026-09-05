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Lộ diện toàn bộ cấu hình và màu sắc của Galaxy S27 Ultra

Ngoài thiết kế và màu sắc mới lại, Samsung có thể ra mắt Galaxy S27 Ultra với một con chip có tốc độ xử lý nhanh hơn cả dòng Snapdragon mới nhất hiện nay.

Tuệ Minh
Lộ diện toàn bộ cấu hình và màu sắc của Galaxy S27 Ultra

Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng sẽ ra mắt với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, chủ yếu do Galaxy S26 Ultra và nhiều thế hệ tiền nhiệm trước đó đều sử dụng chip của Qualcomm.

Tuy nhiên, thiết kế camera gây nhiều tranh cãi có thể không phải là thay đổi lớn duy nhất trên mẫu smartphone cao cấp này của Samsung.

Sẽ có phiên bản sử dụng chip Exynos 2700

Samsung có thể sẽ tung ra một phiên bản Galaxy S27 Ultra sử dụng chip do chính hãng phát triển. Theo một báo cáo từ tờ Money Today của Hàn Quốc, công ty đã thay đổi kế hoạch và đặt hàng bo mạch chủ cho Galaxy S27 Ultra tương thích với chip Exynos 2700.

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Ảnh concept Galaxy S27 Ultra.

Được biết, hãng đang áp dụng chiến lược song song cho mẫu smartphone mới này và vẫn tiếp tục phát triển phiên bản sử dụng chip Snapdragon. Nếu thông tin này là sự thật, đây sẽ là mẫu Ultra đầu tiên sử dụng bộ vi xử lý Exynos kể từ thời Galaxy S22 Ultra.

Tương tự như những năm trước, người mua Galaxy S27 Ultra tại Mỹ nhiều khả năng sẽ nhận được phiên bản dùng chip Snapdragon, phiên bản chạy chip Exynos chỉ được bán tại một số thị trường nhất định.

Các phiên bản Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27 Plus gần như chắc chắn sẽ sử dụng chip Exynos tại một số thị trường, giống như Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus.

Tuy nhiên, các tin đồn về Galaxy S27 Pro lại có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Dù vậy, phần lớn thông tin hiện nay cho thấy thành viên mới này của dòng Galaxy S sẽ sở hữu thông số kỹ thuật tương đương với mẫu Ultra.

Tại sao Exynos 2700 mạnh mẽ hơn dự kiến?

Thực tế, nhiều bằng chứng đã ghi nhận những cải thiện về hiệu năng của chip Exynos 2700. Một báo cáo vào tháng trước cho biết công ty đã thử nghiệm con chip này so với các phiên bản khác nhau của Snapdragon 8 Elite Gen 6 và thu được kết quả đáng kinh ngạc.

Theo các báo cáo, Exynos 2700 đã vượt qua chip của Qualcomm trong tất cả các bài kiểm tra quan trọng. Trong bài kiểm tra đa nhân Geekbench 6.5, con chip này nhanh hơn 19% so với Snapdragon 8 Elite Gen 6 và nhanh hơn 9,5% so với Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

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Chip Exynos 2700 được cho là mạnh mẽ hơn cả Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Hiệu năng GPU của chip này đã cao hơn 5% so với bản Snapdragon Pro nhưng trong môi trường tiêu thụ điện năng thấp, sự khác biệt đã tăng vọt lên 22% so với bản Pro và 24% so với bản Snapdragon thường.

Tất nhiên, những kết quả này có thể gây hiểu lầm. Chúng không phản ánh hiệu năng khi máy hoạt động liên tục ở cường độ cao – vốn là vấn đề tồn tại trên các thế hệ chip Exynos trước đây.

Ngoài ra, các thử nghiệm này còn sử dụng thiết bị nguyên mẫu (prototype), không phản ánh chính xác hiệu năng của phiên bản thương mại cuối cùng sẽ ra mắt thị trường.

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Một màu sắc khác của Samsung Galaxy S26 Ultra.

Tuy vậy, Samsung cuối cùng cũng sẽ thách thức được vị thế thống trị của các dòng chip tiên tiến nhất từ Qualcomm. Thực tế, Exynos 2700 thậm chí có thể cạnh tranh với chipset A20 Pro – dòng chip dự kiến được Apple công bố cùng với iPhone 18 Pro và iPhone Ultra màn hình gập vào tuần tới.

Nếu Exynos 2700 mang lại hiệu năng tương đương Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro nhưng với chi phí sản xuất thấp hơn, giới chuyên gia hy vọng Samsung có thể tung ra các mẫu điện thoại Galaxy S27 với mức giá dễ chịu hơn. Đây sẽ là một chiêu trò vô cùng hiệu quả để hãng thu hút khách hàng đến với dòng chip "cây nhà lá vườn" của mình.

Phải chăng đây là cách Designer phát triển S27 Ultra từ S26 Ultra?
Android Headlines/Samfan
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