[INFOGRAPHIC] Lộ trình diễu binh, diễu hành và những lưu ý cần biết

Hai mẫu xe môtô naked-bike huyền thoại là Honda CB400 SF và CB500 SF dự kiến sẽ ra mắt trong vài tháng tới, đem lại sự phấn khích cho người hâm mộ xe 2 bánh.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 26, đoạn qua thôn Phước Lâm, xã Tân Định (Khánh Hoà), khiến hai người tử vong tại chỗ.
Trong quyết định đặc xá của Chủ tịch nước lần này không có tên Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết, "Bầu Kiên".
Trong 13.920 người được đặc xá lần này, có 66 phạm nhân người nước ngoài, với 18 quốc tịch khác nhau.
Sau va chạm với ô tô khách tại tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh cũ, 2 người đàn ông đi trên xe máy tử vong tại chỗ.
Đêm nay đến rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão (trở thành cơn bão số 6), hướng vào đất liền nước ta.
Lợi dụng sơ hở của người dân, Chu Văn Dụng (Hà Tĩnh) đã đột nhập lấy trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.
Nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân để chiếm đoạt tài sản.
Trưa 29/8, khu vực đường Hùng Vương, Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học đã đông nghẹt người xếp hàng để xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Khi dùng tay xô đẩy bạn nhậu, Nguyễn Văn Hải (Hà Tĩnh) đã làm nạn nhân ngã đập đầu xuống nền sân bê tông, bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tích là 64%.
Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Nguyễn Viết Thu, Nguyễn Đại Khởi và Nguyễn Minh Thảo bị TAND TP Huế tuyên phạt hơn 21 năm tù.
Sau khi ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Lộc bị bão số 5 gây hư hỏng hoàn toàn, Bộ Công an đã hỗ trợ 100 triệu đồng để xây nhà mới, giúp bà sớm ổn định cuộc sống.
Cả 3 lần đất nước “sắp xếp lại giang sơn”, điểm giống nhau là sự dũng cảm, bản lĩnh của dân tộc ta dám thay đổi để tiến lên, gỡ bỏ cái cũ, mở đường cho cái mới.
Tòa tuyên phạt K’Đệp 10 năm tù giam vì tổ chức sử dụng, tàng trữ ma túy đá và lôi kéo 2 thanh thiếu niên tham gia tại nhà riêng.
Ngày 01/8/2008, theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII, Hà Nội chính thức mở rộng địa giới hành chính. Một trong những bước đi quan trọng là đầu tư.
Trong lúc đi tập thể dục, người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ nổi trên sông Cụt.
Ông Cao Tiến Đoan được biết đến là một đại gia bất động sản của xứ Thanh với khối tài sản lớn. Ngoài ra, ông còn có những thú chơi đặc biệt.
Sau 3 năm lẩn trốn về tội gây rối trật tự công cộng, ngay khi đặt chân về tỉnh Nghệ An, đối tượng Lương Ngọc Thảo bị lực lượng chức năng tổ chức đón lõng.
Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán đoạn qua khu Tứ Thông hiện đang gián đoạn thi công do vẫn còn vướng mặt bằng khi một số hộ dân chưa đồng thuận.
Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các hoạt động thả các vật thể bay (bóng bay, đèn trời…) và sử dụng Flycam bay trái phép trong dịp Quốc khánh 2/9.
Khi bị cảnh sát dừng kiểm tra về hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, Khải đã lao vào 1 cán bộ bảo vệ sơ duyệt A80.