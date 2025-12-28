Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Hot girl bắn súng' Phí Thanh Thảo thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ

Cộng đồng trẻ

'Hot girl bắn súng' Phí Thanh Thảo thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ

Phí Thanh Thảo - nữ xạ thủ từng gây sốt SEA Games 33 bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận của hội mê làm đẹp trên mạng.

Thiên Anh
Cụ thể, Phí Thanh Thảo thừa nhận đã làm mũi để gương mặt hài hòa hơn.
Cụ thể, Phí Thanh Thảo thừa nhận đã làm mũi để gương mặt hài hòa hơn.
Đáng chú ý, nàng hot girl bắn súng này còn không ngại đăng lại ảnh thời chưa can thiệp thẩm mỹ, đặt cạnh hình ảnh hiện tại và nhẹ nhàng chia sẻ: "Ai cũng có nhu cầu làm đẹp mà nhỉ?" Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để dập tắt mọi đồn đoán trước đó.
Đáng chú ý, nàng hot girl bắn súng này còn không ngại đăng lại ảnh thời chưa can thiệp thẩm mỹ, đặt cạnh hình ảnh hiện tại và nhẹ nhàng chia sẻ: "Ai cũng có nhu cầu làm đẹp mà nhỉ?" Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để dập tắt mọi đồn đoán trước đó.
Thực tế, sự thay đổi của Phí Thanh Thảo không quá "lột xác" theo kiểu khác hẳn người cũ, mà là kiểu chỉnh sửa nhẹ một chi tiết nhưng hiệu quả thấy rõ.
Thực tế, sự thay đổi của Phí Thanh Thảo không quá "lột xác" theo kiểu khác hẳn người cũ, mà là kiểu chỉnh sửa nhẹ một chi tiết nhưng hiệu quả thấy rõ.
Sống mũi cao và gọn hơn giúp tổng thể gương mặt của Thanh Thảo trông thanh thoát, sắc nét, visual cũng vì thế mà được nâng tầm đáng kể.
Sống mũi cao và gọn hơn giúp tổng thể gương mặt của Thanh Thảo trông thanh thoát, sắc nét, visual cũng vì thế mà được nâng tầm đáng kể.
Nhiều netizen nhận xét: "Không nói chắc cũng khó nhận ra đã làm", "Sửa vừa đủ, nhìn sang hẳn ra".
Nhiều netizen nhận xét: "Không nói chắc cũng khó nhận ra đã làm", "Sửa vừa đủ, nhìn sang hẳn ra".
Điểm cộng lớn nhất nằm ở thái độ của nữ xạ thủ. Giữa thời điểm chuyện phẫu thuật thẩm mỹ vẫn dễ gây tranh cãi, Phí Thanh Thảo chọn cách đối diện thẳng thắn, không che giấu, không biện minh dài dòng. Chính sự thoải mái này lại khiến cộng đồng mạng phản ứng khá tích cực, thậm chí còn ủng hộ.
Điểm cộng lớn nhất nằm ở thái độ của nữ xạ thủ. Giữa thời điểm chuyện phẫu thuật thẩm mỹ vẫn dễ gây tranh cãi, Phí Thanh Thảo chọn cách đối diện thẳng thắn, không che giấu, không biện minh dài dòng. Chính sự thoải mái này lại khiến cộng đồng mạng phản ứng khá tích cực, thậm chí còn ủng hộ.
Từ một hot girl bắn súng nổi bật vì ngoại hình lẫn tài năng, Phí Thanh Thảo cho thấy cô cũng giống như nhiều cô gái khác: có quyền làm đẹp cho bản thân, miễn là thấy tự tin và hạnh phúc hơn.
Từ một hot girl bắn súng nổi bật vì ngoại hình lẫn tài năng, Phí Thanh Thảo cho thấy cô cũng giống như nhiều cô gái khác: có quyền làm đẹp cho bản thân, miễn là thấy tự tin và hạnh phúc hơn.
Và rõ ràng, chỉ với một thay đổi nhỏ, visual hiện tại của nữ xạ thủ này đã đủ khiến dân mạng phải công nhận: đẹp hơn là có thật.
Và rõ ràng, chỉ với một thay đổi nhỏ, visual hiện tại của nữ xạ thủ này đã đủ khiến dân mạng phải công nhận: đẹp hơn là có thật.
Phí Thanh Thảo, sinh năm 2004, quê tại huyện Thạch Thất (Hà Nội), là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của thể thao Việt Nam.
Phí Thanh Thảo, sinh năm 2004, quê tại huyện Thạch Thất (Hà Nội), là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của thể thao Việt Nam.
Thanh Thảo được đông đảo người hâm mộ ưu ái gọi bằng danh xưng “hoa khôi bắn súng” nhờ thành tích thi đấu ấn tượng cùng ngoại hình cuốn hút.1 ngày trước
Thanh Thảo được đông đảo người hâm mộ ưu ái gọi bằng danh xưng “hoa khôi bắn súng” nhờ thành tích thi đấu ấn tượng cùng ngoại hình cuốn hút.1 ngày trước
Thiên Anh
#Phí Thanh Thảo phẫu thuật thẩm mỹ #Nữ xạ thủ gây sốt SEA Games 33 #Chuyện làm đẹp của hot girl bắn súng #Truyền thông và xu hướng làm đẹp #Ảnh hưởng của thể thao và sắc đẹp #Phí Thanh Thảo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT