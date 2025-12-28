Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ thạc sĩ cưới thủ môn U23 Việt Nam sở hữu visual 'bừng sáng'

Cộng đồng trẻ

Nữ thạc sĩ cưới thủ môn U23 Việt Nam sở hữu visual 'bừng sáng'

Sau 5 năm gắn bó đầy kín tiếng, thủ môn Quan Văn Chuẩn đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái Nguyễn Vũ Hà Dương vào tháng 12/2025.

Thiên Anh
Sau 5 năm gắn bó đầy kín tiếng nhưng bền chặt, cựu thủ môn của CLB Hà Nội - Quan Văn Chuẩn đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái Nguyễn Vũ Hà Dương vào tháng 12/2025.
Sau 5 năm gắn bó đầy kín tiếng nhưng bền chặt, cựu thủ môn của CLB Hà Nội - Quan Văn Chuẩn đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái Nguyễn Vũ Hà Dương vào tháng 12/2025.
Đám cưới của Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Vũ Hà Dương nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, không chỉ bởi danh tiếng của chàng "nhện vương" mà còn bởi nhan sắc rạng rỡ của cô dâu.
Đám cưới của Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Vũ Hà Dương nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, không chỉ bởi danh tiếng của chàng "nhện vương" mà còn bởi nhan sắc rạng rỡ của cô dâu.
Trong những khung hình được chia sẻ, Hà Dương xuất hiện với vẻ đẹp ngọt ngào, đậm chất Á Đông. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ.
Trong những khung hình được chia sẻ, Hà Dương xuất hiện với vẻ đẹp ngọt ngào, đậm chất Á Đông. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ.
Dù hơn chồng sắp cưới 3 tuổi, nhưng khi đứng cạnh Quan Văn Chuẩn, cặp đôi vẫn được khen ngợi là "trai tài gái sắc" nhờ vẻ ngoài trẻ trung và sự tương đồng về phong cách.
Dù hơn chồng sắp cưới 3 tuổi, nhưng khi đứng cạnh Quan Văn Chuẩn, cặp đôi vẫn được khen ngợi là "trai tài gái sắc" nhờ vẻ ngoài trẻ trung và sự tương đồng về phong cách.
Khác với nhiều nàng WAGs theo đuổi phong cách gợi cảm, Hà Dương chọn cho mình lối sống nhẹ nhàng và phong cách thời trang tinh tế, thanh lịch. Chính vẻ đẹp tri thức và sự giản dị này đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ.
Khác với nhiều nàng WAGs theo đuổi phong cách gợi cảm, Hà Dương chọn cho mình lối sống nhẹ nhàng và phong cách thời trang tinh tế, thanh lịch. Chính vẻ đẹp tri thức và sự giản dị này đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ.
Điểm khiến Hà Dương thực sự khác biệt chính là nền tảng tri thức vững chắc. Cô không chỉ là một bóng hồng đứng sau sân cỏ mà còn là một phụ nữ hiện đại, độc lập khi tốt nghiệp thạc sĩ và đang làm tại một ngân hàng ở Việt Nam.
Điểm khiến Hà Dương thực sự khác biệt chính là nền tảng tri thức vững chắc. Cô không chỉ là một bóng hồng đứng sau sân cỏ mà còn là một phụ nữ hiện đại, độc lập khi tốt nghiệp thạc sĩ và đang làm tại một ngân hàng ở Việt Nam.
Quan Văn Chuẩn và Hà Dương bắt đầu công khai tình cảm từ năm 2020.
Quan Văn Chuẩn và Hà Dương bắt đầu công khai tình cảm từ năm 2020.
Trong suốt hành trình sự nghiệp của Quan Văn Chuẩn – từ những ngày đầu ở đội trẻ cho đến khi trở thành người gác đền tin cậy của U23 Việt Nam tại các đấu trường quốc tế, Hà Dương luôn có mặt để tiếp lửa.
Trong suốt hành trình sự nghiệp của Quan Văn Chuẩn – từ những ngày đầu ở đội trẻ cho đến khi trở thành người gác đền tin cậy của U23 Việt Nam tại các đấu trường quốc tế, Hà Dương luôn có mặt để tiếp lửa.
Điểm nhấn của câu chuyện tình đẹp như mơ này là chuyến du lịch châu Âu vào giữa năm 2024. Tại Paris, Quan Văn Chuẩn đã trao nhẫn cầu hôn Dương Hà.
Điểm nhấn của câu chuyện tình đẹp như mơ này là chuyến du lịch châu Âu vào giữa năm 2024. Tại Paris, Quan Văn Chuẩn đã trao nhẫn cầu hôn Dương Hà.
Thiên Anh
#Nữ thạc sĩ và thủ môn U23 Việt Nam #Lễ ăn hỏi 2025 #Câu chuyện tình yêu kín tiếng #Quan Văn Chuẩn và Nguyễn Vũ Hà Dương #Visual nổi bật của cô dâu #Quan Văn Chuẩn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT