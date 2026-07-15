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[INFOGRAPHIC] Leica SL3-P, "quái vật" full-frame 44MP

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Leica SL3-P, "quái vật" full-frame 44MP

Leica SL3-P gây chú ý khi loại bỏ logo chấm đỏ huyền thoại để tăng tính kín đáo, đồng thời sở hữu cảm biến 44,2MP mới, lấy nét siêu nhanh và quay video 8K.

Thiên Trang
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