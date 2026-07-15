[INFOGRAPHIC] Leica SL3-P, "quái vật" full-frame 44MP

Leica SL3-P gây chú ý khi loại bỏ logo chấm đỏ huyền thoại để tăng tính kín đáo, đồng thời sở hữu cảm biến 44,2MP mới, lấy nét siêu nhanh và quay video 8K.
Mitsubishi Motors sẽ chính thức gia nhập phân khúc xe hybrid tại Indonesia trong tuần này khi chuẩn bị ra mắt mẫu xe Hybrid Electric Vehicle (HEV) đầu tiên.
Ngày càng nhiều người tìm đến ChatGPT và các AI trò chuyện để tư vấn tâm lý, thậm chí dùng AI "kiểm chứng" lời bác sĩ.
Mitsubishi Motors sẽ chính thức gia nhập phân khúc xe hybrid tại Indonesia trong tuần này khi chuẩn bị ra mắt mẫu xe Hybrid Electric Vehicle (HEV) đầu tiên.
Không quảng bá rầm rộ, Tiểu Hồng Thư vẫn tiến sát IPO 70 tỷ USD nhờ cộng đồng trung thành, nội dung đáng tin cậy và sức ảnh hưởng vượt khỏi Trung Quốc.
Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ miễn lệ phí trước trước bạ môtô và xe gắn máy, cấp đổi GPLX, giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô từ nay đến 28/2/2027.
Chỉ sau một ngày phát hành, Assassin's Creed Black Flag Resynced đã bán 2 triệu bản trên toàn cầu
Mẫu xe SUV Volkswagen Tayron 2027 đã chính thức ra mắt thị trường Malaysia với 2 phiên bản và có giá bán khởi điểm từ 190.660 RM (khoảng 1,239 tỷ đồng).
Khi niềm tin vào ứng dụng hẹn hò suy giảm, LinkedIn bất ngờ trở thành nơi nhiều người tìm hiểu và thậm chí bắt đầu một mối quan hệ.
Ghost Font ẩn chữ cái trong những chấm di chuyển mà con người có thể đọc gần như ngay lập tức nhưng lại là một "điểm mù" của trí tuệ nhân tạo.
BYD Denza N8 rục rịch trình làng với nội thất 5 chỗ và động cơ mạnh hơn cả Ferrari F80. Hiện giá bán và thời điểm ra mắt vẫn chưa được công bố chính thức.
Trước khi đảm nhiệm dịch vụ hậu mãi cho Aston Martin, S&S Group đã phân phối chính hãng xe của các thương hiệu như Rolls-Royce, McLaren và Lamborghini.
Các nhà khoa học phát triển kỹ thuật pháp y số mới có thể xác định ứng dụng và thao tác trên điện thoại chỉ bằng tín hiệu điện từ, không cần mở khóa thiết bị.
Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), các thành viên của hiệp hội đã bán ra 31.104 ôtô trong tháng 6/2026, tăng 4% so với tháng trước.
Mẫu xe sedan điện cỡ lớn Volkswagen ID. Unyx 09 dự kiến sẽ được bán ra tại thị trường Trung Quốc trong nửa cuối năm 2026.
Google Maps mặc định ưu tiên tuyến đường tiết kiệm nhiên liệu thay vì nhanh nhất. Chỉ cần tắt một cài đặt, người dùng có thể rút ngắn thời gian di chuyển.
Một đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội ghi lại tình huống hư hỏng cơ khí hy hữu của một chiếc SUV thuần điện BYD Tang.
BMW Việt Nam vừa công bố giá bán dành cho mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ X1 2026 trong giai đoạn nhận đặt trước, dù xe vẫn chưa chính thức ra mắt thị trường.
Sạc nhanh giúp rút ngắn thời gian nạp pin, nhưng sử dụng không đúng cách có thể làm máy nóng và ảnh hưởng tuổi thọ pin. Đây là những lưu ý người dùng nên biết.
Tính đến hết tháng 6/2026, Mitsubishi Xpander, Xforce và mẫu SUV 7 chỗ Destinator cùng lọt top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam 6 tháng đầu năm.
Chrome trên Android lần đầu tiên sẽ được bổ sung nút quay lại chuyên biệt, tính năng được người dùng iOS vốn xem là 'thần thánh'.
iCaur V25 là mẫu SUV mang phong cách địa hình, được định vị giữa hai đàn anh V23 và V27 hiện đang bán trên thị trường. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Honda CR-V.