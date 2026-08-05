Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Giá dầu tăng mạnh sau vụ tấn công tàu tại eo biển Hormuz

SPOTLIGHT

[VIDEO] Giá dầu tăng mạnh sau vụ tấn công tàu tại eo biển Hormuz

Giá dầu Brent vượt 96 USD sau vụ tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Saudi Arabia, căng thẳng Mỹ-Iran leo thang ảnh hưởng thị trường năng lượng.

Minh Quân - Hà Anh
#giá dầu tăng sau vụ tấn công tàu #căng thẳng Mỹ - Iran leo thang #tác động đến thị trường dầu mỏ #ảnh hưởng an ninh eo biển Hormuz #biến động giá dầu Brent vượt 96 USD

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT