Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Giá dầu tăng mạnh sau vụ tấn công tàu tại eo biển Hormuz
Giá dầu Brent vượt 96 USD sau vụ tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Saudi Arabia, căng thẳng Mỹ-Iran leo thang ảnh hưởng thị trường năng lượng.
Giá dầu Brent vượt 96 USD sau vụ tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Saudi Arabia, căng thẳng Mỹ-Iran leo thang ảnh hưởng thị trường năng lượng.
Giá dầu Brent vượt 96 USD sau vụ tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Saudi Arabia, căng thẳng Mỹ-Iran leo thang ảnh hưởng thị trường năng lượng.
Green SM đạt hơn 16.000 tỷ đồng doanh thu năm ngoái, chiếm hơn nửa thị phần taxi công nghệ, vượt xa Vinasun và Grab.
Hà Nội đang lập Đồ án thiết kế 1/500 cho dải 131 vòm cầu Phùng Hưng, hứa hẹn đánh thức di sản trăm tuổi và mở ra hơn 7.000m² không gian công cộng.
Sacombank giảm gần 3.740 nhân viên trong nửa đầu năm, nâng cao thu nhập bình quân và duy trì ổn định hoạt động ngân hàng.
Dự thảo Nafosted đề xuất khung lương 300 triệu/tháng cho nhà khoa học chiến lược. Các chuyên gia bàn luận về các yếu tố thu hút nhân tài công nghệ.
PNJ báo lỗ 283 tỷ đồng trong quý, đối mặt khủng hoảng kim cương, đang thay đổi chiến lược để vượt qua khó khăn.
SCG, ThaiBev, Central Retail và CP Foods đạt kết quả kinh doanh ấn tượng tại Việt Nam trong nửa đầu 2026 nhờ chiến lược dài hạn.
ACV đạt lợi nhuận gần 6.700 tỷ đồng trong 6 tháng, vượt kế hoạch, cùng với tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành đúng hạn.
Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm mạnh xuống 1,3%, mức thấp nhất một năm, nhờ Ngân hàng Nhà nước bơm vốn qua các kênh chính
Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng thợ điện và kỹ thuật tại Mỹ khi các tập đoàn công nghệ mở rộng hoạt động.
Giá dầu Brent vượt 96 USD sau vụ tấn công tàu chở dầu ngoài khơi Saudi Arabia, căng thẳng Mỹ-Iran leo thang ảnh hưởng thị trường năng lượng.
Green SM đạt hơn 16.000 tỷ đồng doanh thu năm ngoái, chiếm hơn nửa thị phần taxi công nghệ, vượt xa Vinasun và Grab.
Hà Nội đang lập Đồ án thiết kế 1/500 cho dải 131 vòm cầu Phùng Hưng, hứa hẹn đánh thức di sản trăm tuổi và mở ra hơn 7.000m² không gian công cộng.
Sacombank giảm gần 3.740 nhân viên trong nửa đầu năm, nâng cao thu nhập bình quân và duy trì ổn định hoạt động ngân hàng.
Dự thảo Nafosted đề xuất khung lương 300 triệu/tháng cho nhà khoa học chiến lược. Các chuyên gia bàn luận về các yếu tố thu hút nhân tài công nghệ.
PNJ báo lỗ 283 tỷ đồng trong quý, đối mặt khủng hoảng kim cương, đang thay đổi chiến lược để vượt qua khó khăn.
SCG, ThaiBev, Central Retail và CP Foods đạt kết quả kinh doanh ấn tượng tại Việt Nam trong nửa đầu 2026 nhờ chiến lược dài hạn.
ACV đạt lợi nhuận gần 6.700 tỷ đồng trong 6 tháng, vượt kế hoạch, cùng với tiến độ hoàn thành sân bay Long Thành đúng hạn.
Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm mạnh xuống 1,3%, mức thấp nhất một năm, nhờ Ngân hàng Nhà nước bơm vốn qua các kênh chính
Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng thợ điện và kỹ thuật tại Mỹ khi các tập đoàn công nghệ mở rộng hoạt động.
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