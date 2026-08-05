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Cận cảnh vòm cầu đá ở Hà Nội sắp 'hồi sinh' thành không gian văn hóa

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Cận cảnh vòm cầu đá ở Hà Nội sắp 'hồi sinh' thành không gian văn hóa

Hà Nội đang lập Đồ án thiết kế 1/500 cho dải 131 vòm cầu Phùng Hưng, hứa hẹn đánh thức di sản trăm tuổi và mở ra hơn 7.000m² không gian công cộng.

Minh Phương
#vòm cầu #đường sắt #Hà Nội #di sản #phục hồi #vòm cầu đá ở Hà Nội

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